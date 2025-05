El Carnaval de Badajoz en el mundo

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 1 de marzo 2022, 07:30 | Actualizado 17:04h. Comenta Compartir

Inglaterra, Honduras, Paraguay, Alemania o incluso China. Hace varios años que el Ayuntamiento promociona el Carnaval de Badajoz en otros países y ha logrado, incluso, que periodistas extranjeros visiten la fiesta. Los artículos que publicaron han sido claves para lograr el título de Interés Turístico Internacional. De hecho fueron estas noticias las que revisaron con mayor cuidado los técnicos del Ministerio de Turismo que indicaron que Badajoz cumplía todos los requisitos.

Pero ¿cómo ven desde fuera el Carnaval pacense? Lo que más destacan es el enorme y colorido desfile de comparsas, pero también les conquista el ambiente de la calle y la comida de Badajoz. Algunos incluso vaticinan que la capital pacense tendrá, cada año, más turismo de Carnaval.

Uno de los artículos que más mérito tiene es el del diario alemán 'Köln Reporter'. Este periódico es de la zona de Colonia, que tiene uno de los carnavales más conocidos a nivel internacional. El 'Köln Reporter' destaca el Carnaval de Badajoz como relajado en comparación con otras fiestas que no tienen hueco para los niños. También explica que la capital pacense «aún no recibe turistas alemanes», pero cree que lo hará en el futuro. «Si quieres pasar el Carnaval de manera relajada con muchos ritmos de percusión, grupos de baile espléndidamente disfrazados y buen humor, no necesitas viajar a Río de inmediato. Nuestro consejo interno se llama Badajoz en la región española de Extremadura», publicó este diario tras el desfile de 2017 en el que hubo un reportero de este periódico en Badajoz. Además de la fiesta, aseguró que la comida era deliciosa.

El periodista alemán Tobias Buescher, que también visitó hace unos años la fiesta, publicó un artículo actualizado cuando Badajoz recibió el título internacional y fue muy entusiasta. «Una vida nocturna de primera clase, canciones satíricas mordaces sobre política, un desfile callejero notable y la comprensión de que no siempre tiene que ser Colonia, Cádiz o Río», aseguró.

No ha sido la única vez que la fiesta pacense ha llamado la atención de Alemania, aunque en otra ocasión fue por algo negativo. En 2020 la comparsa Los Mismos desfiló con un traje basado en la liberación de los campos de exterminio nazis. Su disfraz estaba partido por la mitad siendo una lado prisioneros judíos y otro nazis. No gustó, porque además coincidió con otros eventos en los que se usó el tema del nazismo a la ligera y hubo muchas críticas en Alemania. «Aunque la procesión de Badajoz suscitó menos críticas que otros eventos, fue más allá al equiparar a los nazis con sus víctimas. El espectáculo incluyó una pancarta adornada con una esvástica encerrada dentro de una estrella de David. Había banderas que solo tenían la esvástica y otras banderas con la palabra en alemán para judío que aparecía dentro de una estrella de David», escribió el diario 'Forward'.

«Docenas de los participantes de la exhibición bailaron extasiados mientras agitaban esos símbolos y otros al ritmo del sonido de un tren que ganaba velocidad mientras los espectadores los vitoreaban y aplaudían», lamentó este diario germano.

En otros casos los periodistas internacionales no han viajado a Badajoz, pero han asistido a las presentaciones que realizaba el Ayuntamiento pacense en distintos países. Algunos de los artículos han sido patrocinados por el Consistorio para lograr visibilidad en el exterior. Por ejemplo, en Ámsterdam donde mostraron una exposición y un vídeo además de una degustación de productos extremeños. El diario holandés 'INSpain', especializado en noticias de España en los Países Bajos, recomendó viajar a la capita pacense. «Para aquellos que piensan que este festival se puede comparar con el Carnaval de los países del Norte, se equivocan, porque es un todo absolutamente irreal, fantástico y colorido. Y lo que es especialmente especial es que es tan espectacular», publicó 'INSpain' que también señaló que Extremadura tiene muchas horas de sol.

En China también llama la atención, de hecho, ha habido comparsas desfilando en Macao invitadas por empresas chinas.

Latinoamérica

La fiesta también ha tenido resonancia en Latinoamérica. 'El Espectador', un diario de Colombia, realizó una lista de los mejores Carnavales de España, entre ellos Cádiz, Águilas o Sitges. «El Carnaval de Badajoz se puede considerar el que más gente reúne, llegando a tener más de 200.000 personas disfrutando y llenando de color sus calles con los trajes más originales que puedas encontrar».

En México, el diario 'La Jornada' aseguró que el Carnaval de Badajoz era la fiesta más divertida de España. Publicó una agenda detallada de lo que se puede hacer cada día en Badajoz, recomendó, por ejemplo, escuchar una murga por la calle. Lo que más les sorprendió fue la implicación de los vecinos. «En cada rincón de Badajoz, en cualquier época del año , no es raro que descubras a gente trabajando en secreto en los disfraces del año siguiente: tules, fieltros, rasos, y un sinfín de materiales más dan vida a los trajes que las comparsas lucen cada año en el gran desfile dicen que el más grande del Mundo). En el año 2020 se contabilizaron más de 7.000 personas desfilando, en un desfile que duró más de 8 horas, y que hizo las delicias de los asistentes. Sin duda un espectáculo de ritmo y color que nadie debería perderse», aseguraron.

