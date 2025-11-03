Así son las bases de los concursos del Carnaval de Badajoz 2026

Irene Toribio Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:52 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Badajoz ha publicado este lunes las nuevas bases de los concursos del Carnaval de Badajoz 2026. Nuestra Fiesta de Interés Turístico Internacional se prepara para una nueva edición y las comparsas, artefactos, grupos menores y murgas ya pueden consultar las condiciones e inscribirse para competir en la próxima fiesta que se celebrará del 13 al 22 de febrero.

El concejal de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, ha destacado que las agrupaciones pueden inscribirse desde este mismo momento y hasta el 21 de noviembre de 2025en el sitio web oficial del Carnaval de Badajoz.

Ha recordado que se mantiene la novedad introducida el pasado año de darse de alta a través de la página web oficial del Carnaval, un trámite que solo deberán realizar las agrupaciones nuevas, ya que las inscritas en la edición anterior no tendrán que repetirlo. Casablanca ha señalado que las bases incorporan ajustes y mejoras solicitadas por los propios grupos para facilitar su participación y perfeccionar el reglamento, aunque sin grandes modificaciones. «Quizás el cambio más destacable es el control de tiempos en todos los concursos de desfile, que busca garantizar un desarrollo más ágil y ordenado de cada cita».

Se mantiene el control de tiempos con códigos QR

Entre los puntos principales de estas nuevas bases, se mantiene el control de tiempos mediante códigos QR para garantizar el desarrollo correcto de los desfiles y evitar incidencias. De nuevo, las agrupaciones tendrán que escanear un código QR para mostrar su paso por los distintos puntos de control. Un sistema que se aplicará tanto a comparsas, grupos de animación como a artefactos, sustituyendo los antiguos métodos de cronometraje manual que habían despertado numerosas quejas por sanciones en el control de los tiempos.

Desde el consistorio recalcan que todos estos controles de tiempo se efectuarán de manera exacta y automática mediante el escaneo del código de las tarjetas identificativas del primer y último miembro de cada agrupación, de manera que los únicos tiempos válidos serán los registrados por la aplicación. Dejando claro que los relojes establecidos en el recorrido del desfile son «meramente informativos», a modo de ayuda para las agrupaciones participantes.

Los grupos de animación, denominación que sustituye desde el año pasado a la de «grupos menores», seguirán contando con su propio desfile oficial. En él podrán participar agrupaciones de entre 10 y 60 personas, que deberán presentar un disfraz de temática común y animar el recorrido sin utilizar vehículos ni remolques.

Por su parte, las comparsas infantiles y de adultos mantienen las exigencias de uniformidad en trajes, maquillaje y gorros, así como la obligatoriedad de contar con cuerpo de baile y música en directo. En ambos casos, se refuerza la necesidad de justificar cualquier excepción con antelación.

En el caso de los artefactos, las bases establecen que las dimensiones no podrán exceder los 3 metros de ancho, 12 metros de largo ni los 4 metros de alto y exigen documentación técnica, seguros e ITV favorables. Los vehículos deberán, además, estar decorados conforme a una temática de carnaval distinta al año pasado y completar el recorrido en un tiempo máximo de 45 minutos.

Las murgas, por su parte, conservarán el formato de tres fases (preliminar, semifinal y final) si se inscriben más de 20 agrupaciones, sino solo serán semifinal y final. Cada grupo se subirá a las tablas con un máximo de 15 componentes además de los figurantes que no cantan. De nuevo, cualquier cambio en las rotaciones de los componentes ha de ser avisado al menos con 48 horas de antelación ante el jurado.

El Carnaval de Badajoz 2026 volverá a reunir a miles de participantes en una de las fiestas más emblemáticas de la ciudad. Con estas bases, la Concejalía de Ferias y Fiestas busca, según destaca su delegado, José Antonio Casablanca, «mantener la coherencia entre todos los concursos, reforzar la seguridad y facilitar la participación de los grupos en una de las fiestas más emblemáticas de la ciudad».