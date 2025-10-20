Carnaval de Badajoz 2026: consulta los horarios y lugares permitidos para los ensayos

Irene Toribio Lunes, 20 de octubre 2025, 15:41 | Actualizado 15:50h. Comenta Compartir

Como antesala al Carnaval de Badajoz 2026, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, el Ayuntamiento de Badajoz ha publicado el bando que regula los espacios y horarios autorizados para los ensayos de comparsas, murgas y agrupaciones carnavaleras. Esta medida busca impulsar y organizar las actividades previas al carnaval, garantizando el correcto desarrollo de los preparativos en la ciudad.

Para facilitar el ensayo a los diferentes grupos carnavaleros de la ciudad, se autoriza:

Ensayos de Murgas, Comparsas y Agrupaciones

El ensayo de Murgas, Comparsas y otras agrupaciones integrantes del Carnaval de Badajoz, en las calles y en los diferentes locales en los que dichos grupos vienen ensayando con habitualidad, siempre que los mismos se encuentren ubicados a una distancia mínima de 150 metros del casco urbano, desde las 10:00 hasta las 23:00 horas, en el periodo comprendido entre este 20 de octubre y el día 12 de febrero de 2026, ambos inclusive, siempre que se adopten las medidas oportunas para no interrumpir el tráfico rodado.

Dispensa para Agrupaciones Oficiales

Se dispensa a los integrantes de las distintas agrupaciones inscritas oficialmente en los concursos del Carnaval de Badajoz 2025, o aquellas agrupaciones nuevas, previa solicitud a la Concejalía de Ferias y Fiestas, en las fechas, horarios y espacios indicados, de lo establecido en el Art. 14 apartados 1 y 2 de la Ordenanza Municipal de Policía Urbana y resto de Ordenación Normativa del Ayuntamiento, para poder realizar los ensayos de los distintos desfiles del Carnaval de Badajoz.

En cualquier caso, los grupos deberán atender las indicaciones de la Policía Local y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando así se requiera, con el fin de garantizar la seguridad y el orden durante los ensayos.

Cortes de Tráfico y Señalización

Se autorizan cortes de tráfico en las vías secundarias de los lugares habituales de ensayo, siendo responsabilidad de las referidas comparsas la colocación de la señalización provisional homologada, los desvíos correspondientes y personal con elementos reflectantes (petos) destinados a la información de los usuarios de las vías.

A este respecto, se les requiere para cuando se dispongan los cortes de tráfico de los tramos indicados, que se informe a la Policía Local, que podrá rectificarlos atendiendo a criterios de Seguridad Vial.

Ensayos en Pedanías

Los ensayos que se desarrollen en aquellas pedanías donde existan comparsas destinadas a los desfiles del Carnaval de Badajoz 2026, o para actuar en los eventos programados en ellas, serán los establecidos en el bando municipal, con el objetivo de evitar molestias al vecindario y siempre respetando el horario fijado. En todos los casos deberá mantenerse una distancia mínima de 150 metros del casco urbano.

Así, se autorizan los referidos ensayos en:

- Pedanía de Gévora: en las proximidades de la nave de Moto-Cross, junto al cementerio de la localidad.

- Pedanía de Valdebotoa: en el campo de fútbol y en la pista de Confederación.

- Pedanía de Villafranco: en la nave ubicada en el kilómetro 388 de la N-V.