Los barrenderos y basureros aprietan a FCC a tres días del inicio del Carnaval de Badajoz 2024

Fue un lunes intenso para trabajadores de FCC y la concesionaria de la recogida de basuras en las calles de Badajoz. Hasta última hora ... de la tarde estuvieron negociando y no lograron el acuerdo. Este martes retomarán las conversaciones a solo tres días de que empiece la gran fiesta de Badajoz y miles de personas se echen a la calle. La cara B del Carnaval es la basura que genera.

El escollo que separa a las partes es un incremento salarial que equipare a los barrenderos de Badajoz con sus compañeros de empresa que también limpian las calles de Mérida, y más derechos.

Las reclamaciones laborales no son nuevas. Los empleados abrieron las negociaciones para mejorar el convenio colectivo en enero de 2023, aunque no trascendieron hasta finales de diciembre. Fue entonces cuando lanzaron la amenaza de no recoger las basuras por Carnaval. El 27 de diciembre un centenar de empleados se concentraron ante las puertas del Ayuntamiento.

Los trabajadores han explicado en estos meses que durante los siete primeros años les restaron un día de descanso semanal y que, cuando acudieron a los juzgados y ganaron, solo les compensaron por el último ejercicio. «Los anteriores les salieron gratis».

Pretenden que la empresa «elimine el truco» de poner un salario base, «absolutamente ridículo, y con ello evitar pagarnos los complementos obligatorios por ley». Indican que esos complementos son 'penoso y nocturno' «con la cuantía y el valor que deben tener, aplicándonos complementos superfluos». Quieren una subida salarial y mejoras sociales.

Cuando lanzaron la amenaza de huelga en Carnaval, los representantes de los trabajadores pidieron disculpas a los pacenses y reconocieron que son los días que más basura se genera en las calles. De hecho, el año pasado se repitieron las críticas, dado que el crecimiento de la fiesta atrajo a más de 600.000 personas entre el viernes y el lunes.

FCC realiza el grueso de las tareas de 8 a 12 horas, que es cuando los bares que han abierto de noche están obligados a cerrar para que los operarios puedan fregar las calles.

Los operarios empiezan cuando los carnavaleros se van a dormir, pero coincide cuando otros pacenses se ponen en marcha. Estos últimos salen a la calle y se encuentran decenas de bolsas con restos del botellón. A esto se une el olor que dejan aquellos que no usan los baños públicos.

Más de 43 toneladas

El año pasado no se hizo un balance total de la recogida. Pero el miércoles afirmaron que habían recogido 10.000 kilos más que el año anterior. En 2022 fueron 43 toneladas de residuos en el centro.

La amenaza de huelga le abre al alcalde, Ignacio Gragera, un nuevo frente en la fiesta. Esta vez con los vecinos de las zonas de mayor afluencia. Porque muchos residentes del centro optan por blindar sus portales para evitar basuras, así como otros deciden marcharse durante unos días por la música y los ruidos. Pero los que decidan quedarse se preguntan estos últimos días de precarnaval si tendrán que soportar, también, los restos del botellón durante todo el día. De seguir adelante con la huelga, el alcalde tendrá que marcar los servicios mínimos en un decreto para paliar los efectos de la reclamación salarial.