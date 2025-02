Última reunión entre FCC y sus trabajadores para evitar la huelga en Carnaval

María Isabel Hidalgo Badajoz Lunes, 29 de enero 2024, 21:12 Comenta Compartir

Este martes se conocerá si durante los próximos días de fiesta la ciudad contará con servicio de limpieza. El comité de empresa que vela por los derechos de los casi 250 trabajadores que trabajan en FCC, la contrata de limpieza y recogida de basura que el Ayuntamiento de Badajoz tiene en la ciudad, se reúne con la empresa para negociar una mejora de las condiciones laborales.

De no llegar a un acuerdo los trabajadores amenazan con un paro indefinido que dará comienzo el próximo 8 de febrero a las 22.00 horas, justo el horario de entrada del primer turno del día 9, viernes de Carnaval, explica a HOY, el presidente del comité de empresa, Francisco Masero.

«Es la última mediación que tenemos prevista. Vamos a ver si nos proponen algo nuevo porque en las dos últimas reuniones nos han ofrecido lo mismo», señala.

Masero explica que los trabajadores lo que exigen es una equiparación de las condiciones salariales. «No es normal que los trabajadores de FCC en Mérida ganen anualmente entre tres mil y cuatro mil euros más que un trabajador de la misma empresa en Badajoz», explica.

Esta no es la única mejora que quieren conseguir estos empleados, que aseguran que la plantilla de Badajoz solo tiene un día de asuntos propios, mientras que en Mérida disfrutan de cinco.

Lo mismo ocurre con las bajas que los trabajadores de la ciudad gozan de un 25% menos de beneficios de las ITS. «Hacemos exactamente el mismo trabajo, y no entendemos que no tengan problemas en darle estas condiciones a los compañeros de otra ciudad y a nosotros no», dice.

El presidente del comité de empresa asegura que no es su intención llegar a una huelga ni perjudicar a la ciudad. «Es la única opción que nos queda como trabajadores para presionar a la empresa. Todos sabemos lo que supone esto en Carnaval.

Sin servicios mínimos

Masero asegura que tampoco se ponen de acuerdo para establecer los servicios mínimos. «De momento no hemos llegado a un acuerdo, y si no nos parecen apropiado los impugnaremos y denunciaremos», asegura convencido de que van a llegar donde haga falta para conseguir aquello que llevan años buscando.