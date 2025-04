Trabajadores de FCC reclaman mejoras salariales en Badajoz

Alrededor de un centenar de trabajadores de FCC en Badajoz se han concentrado en la tarde de este miércoles, 27 de diciembre, en la Plaza ... de España de la capital pacense para reclamar, tanto a la empresa como al consistorio, la mejora de salarios y derechos tras un año «estancados» en la negociación del convenio colectivo.

En declaraciones a los medios, el presidente del comité de empresa de la contrata de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos de FCC en la ciudad de Badajoz, Francisco Javier Masero Sandino, ha explicado que la concentración pretende hacer ver a la ciudadanía, al ayuntamiento y a la empresa que han llegado a un punto, después de un año «entero» de negociación del convenio colectivo con la dirección de la empresa, en el que no pueden «seguir estancados» como están.

«Si no llegamos a resolver esto en la próxima reunión, nos vamos a ver abocados a una cosa que no hemos querido hacer, pero que no vamos a tener más remedio, que es llegar a la huelga», ha reafirmado, mientras que sobre la negociación de dicho convenio ha matizado que, «para empezar», «solamente» han tratado «prácticamente» temas económicos en las reuniones.

Como ha detallado, han llegado al acuerdo de eliminar pluses «superfluos» que estaban incluidos en el convenio, «y que lo que hacían era engordar el salario general», pero que «no estaban pagándose en el salario base» y, por lo tanto, los pluses obligatorios que son penoso, tóxico y nocturnidad «no se estaban pagando en la cuantía real que deberían de tener». «Por eso nuestro salario era muy bajo», ha incidido.

En este mismo sentido, Masero Sandino ha sostenido que han llegado a un punto en el que están «de acuerdo» en que esos pluses «superfluos» se eliminen y que entra una parte importante en el salario base, pero «todavía no» lo «suficiente» para que puedan decir que las cantidades que van a recibir son las que quieren.

Y es que, sobre el citado salario base, ha abogado por su subida porque tenían una serie de pluses y la mayoría de ellos eran «innecesarios, superfluos», ante lo cual lo que tienen que hacer es conseguir que ese salario base «suba lo suficiente» como para que los pluses que sí son obligatorios y legales, como el penoso y el nocturno, se incrementen también «lo suficiente y se pague bien».

«Porque la penosidad la sufrimos todos, todos, desde barrenderos hasta los de recogida, todos sufrimos la penosidad, y la nocturnidad pues solamente evidente los que trabajamos de noche, pero todos tenemos que cobrar lo lógico, el valor que tiene ese trabajo», ha insistido, a la vez que ha señalado que, en comparación, los compañeros de Mérida o del Ecoparque de Badajoz tienen derechos que ellos mismos no, lo cual «no es lógico».

Sobre esto último, ha incidido en que «realmente» la contrata ya ha cumplido la primera parte de su vida y se ha ampliado a otros ocho años. «Los camiones ya están pagados, nosotros todavía no estamos bien pagados eso no se explica, es inexplicable», ha insistido.

Huelga en carnavales

Sobre la huelga que podría tener lugar a partir del 8 de febrero, el día antes del Carnava, si no llegasen a un acuerdo en la reunión prevista para el 4 de enero, el presidente del comité de empresa ha remarcado que no quieren llegar a ese punto, y que si lo hacen va a ser porque se vean «obligados», puesto que están «listos» para negociar «si hace falta el día entero», pero si tienen que ir a la huelga lo harán.

Al mismo tiempo, ha recordado que hicieron una huelga en una primera ocasión en Semana Santa «y apenas se consiguió nada», u otra en la Feria del año 2018 y consiguieron llegar «más o menos a la mitad del camino». «Ahora tenemos que llegar a lo que necesitamos cobrar, que es prácticamente lo que está cobrando todo el mundo que hace este trabajo», ha reclamado, junto con que harían la huelga en dicho momento, en Carnaval y que no quieren, pero si tenemos que llegar a este punto lo harán.

Sobre dicha huelga y sus posibles consecuencias, ha sostenido que Carnaval es «probablemente» la época en la que más basura se genera en Badajoz de todo el año, y que solo hace falta ver las fotos del primer día de dicha celebración en cualquier medio en relación a la acumulación de basura o restos para hacerse a la idea de las posibles consecuencias, sobre lo cual ha confiado en que esa imagen pueda ser «esa misma» pero con ellos recogiéndola, pero que «si no puede ser no será» porque no lo vayan a intentar.

Asimismo, ha querido añadir que si llegaran al punto de convocar una huelga quieren que se sepa que la intención «nunca es ni dañar a la ciudadanía, ni dañar la fiesta de Badajoz». «Que nos disculpen, pero vamos a llevar a cabo el único modo de protesta que tienen los trabajadores, que es llegar a una huelga, a una movilización para defender sus derechos. Si tenemos que hacerlo esperamos que nos disculpen y que nos comprendan», ha abundado.

Por último y preguntado por las declaraciones del concejal de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Badajoz, Rubén Galea, quien ha sostenido en relación a esta concentración que «es un asunto» entre los trabajadores y la empresa y que al ayuntamiento «realmente reclamación ninguna se le puede hacer, porque lógicamente ellos son trabajadores de FCC», Masero Sandino ha apuntillado que han tenido contactos con el edil y el alcalde en persona, a quienes han explicado su postura y el momento de la negociación, y que se mostraron «solidarios» con ellos mismos.

En este mismo sentido, ha defendido que son trabajadores de la ciudad, aunque no lo sean del ayuntamiento, y que les dijeron que son «los jefes de nuestros jefes».

En su opinión, «es así de sencillo y si los jefes, el jefe te dice algo yo entiendo que te tiene que escuchar», de manera tal que no es una relación directa y, según el pliego de condiciones técnicas administrativas de la contrata de Badajoz, el ayuntamiento no tiene ningún trato directo con los trabajadores de FCC, pero que, en este caso, «tienen que echar una mano simplemente en la presencia, en el comentario, en lo que puedan hacer», porque el colectivo al que representa trabaja para la ciudad «igual que ellos, igual que nuestros jefes, trabajamos todos para Badajoz», recoge E.P.