La zona de bajas emisiones se adaptará al área actual de tráfico restringido de Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres trabaja en la revisión y actualización del Plan de Movilidad vigente, que data de 2014 y se considera desfasado. Se trata ... del denominado Plan de Infraestructuras para la Movilidad Urbana Sostenible (Pimus).

Se elaboró en la etapa de Elena Nevado como alcaldesa y en el documento se abordan propuestas y actuaciones que en muchos casos se han quedado sobre la mesa y en otros se van a aplicar con cambios respecto a lo que se diseñó hace más de una década. Un ejemplo es el de la Avenida Virgen de la Montaña, cuya remodelación ya se está redactando por parte de una consultora.

El Plan de Movilidad de Cáceres cuenta con una partida de 150.000 euros y la empresa que se ocupe del mismo deberá tener en cuenta distintos documentos a la hora de presentar su memoria. Entre ellos, el Plan General Municipal (PGM), el propio Pimus o el llamado Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Red de Municipios del área de Cáceres. Este último es un trabajo financiado por la Diputación, que ha contado con un proceso de participación pública. En el caso de la capital cacereña, propone hasta 800 nuevas plazas de aparcamiento en la periferia con cinco estacionamientos disuasorios en Ronda Norte, el Junquillo o el ferial, entre otros puntos.

Más información El Ayuntamiento tramita ya la ordenanza que regulará la zona de bajas emisiones en Cáceres

Pero el aspecto más llamativo del futuro Plan de Movilidad de la ciudad es el encargo que se ha hecho a los técnicos que lo dirijan para adaptar la actual área de tráfico restringido, la de control de cámaras en espacios como la ciudad monumental y su entorno, a la futura zona de bajas emisiones (ZBE). En 2021 se puso en vigor la Ley del Cambio Climático. Las ciudades de más de 50.000 habitantes deben abordar sus ZBE, con restricciones a los vehículos motorizados. Las áreas deberían funcionar desde 2023. Cáceres es uno de los municipios que va con retraso, pero ya ha comenzado los trámites previos para ponerse al día.

Cómo mejorar el transporte público, movilidad eléctrica y estudio de flujos de tráfico se incluyen entre los aspectos del Plan

El alcalde, Rafael Mateos, avanzó en enero que se habían hecho consultas al Gobierno central y a la Junta de Extremadura sobre si se puede hacer coincidir el área de tráfico restringido con la ZBE. Podía darse el caso de que a la misma accediesen personas que tienen vehículos no contaminantes pero no sean residentes, explicó entonces.

Cáceres debe tener en funcionamiento su zona de bajas emisiones a lo largo de este año para acceder a las ayudas del Gobierno central para el transporte público. La idea que ha venido trasladando el Ejecutivo local es que en 2025 se debe aprobar la ordenanza reguladora.

Medidas

La memoria técnica previa del Plan de Movilidad la ha redactado el director de Infraestructuras del Consistorio. En ella se subraya que cuando pasan 10 años desde que se elaboró el Pimus «se hace necesaria la revisión del documento». Por un lado se estudiarán medidas para implantar en materia de movilidad en un horizonte a corto, medio y largo plazo (hasta 10 años) y por otro Cáceres quiere cumplir la normativa. «Que no nos guste una ley no significa que no debemos cumplirla. Si la ley de protección animal no permite sacar un burro en un desfile de Cáceres, no lo hacemos. Con la movilidad sucede igual». Fue lo que respondió el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, a Vox en un pleno cuando su portavoz municipal, Eduardo Gutiérrez, propuso reducir «al máximo» las restricciones de tráfico que establece la legislación relativa a la llamada zona de bajas emisiones.

8 Meses Es el plazo de ejecución de los trabajos para redactar el Plan de Movilidad de Cáceres. Son tres meses desde la firma del contrato para el proyecto de zona de bajas emisiones. Debe estar en vigor antes del 31 de diciembre de 2025 para que Cáceres acceda a las ayudas al transporte del Gobierno central.

El informe de Infraestructuras detalla que Cáceres cuenta con un sistema de control de acceso de vehículos al centro histórico y ello favorece la protección patrimonial, ambiental y el uso peatonal. Por ello, sugiere, «se puede considerar que, con carácter previo a la Ley 7/2021, Cáceres ya contaba con una zona de bajas emisiones funcionando y ahora se pretende adaptar a la nueva legislación», concluye. Además, señala que la consultora que contrate el Consistorio debe abordar «la adaptación de la actual zona de acceso restringido al centro histórico de Cáceres a la regulación del Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre». El mismo regula el establecimiento de zonas de bajas emisiones y las medidas que se implementarán. La empresa que elabore el Plan de Movilidad deberá recabar para ello «cuanta documentación sea precisa».

Cómo mejorar el transporte público, medidas que favorezcan la movilidad a la vez que se mantiene o mejora la accesibilidad, impulsar planes de electrificación y toma de datos sobre flujos de tráfico, uso de carriles bus, red ciclista y aparcamientos son algunos de los aspectos que se abordarán en el Plan previsto por el Ayuntamiento.