El Ayuntamiento tramita ya la ordenanza que regulará la zona de bajas emisiones en Cáceres

Manuel M. Núñez Cáceres Jueves, 18 de abril 2024, 13:39

«Que no nos guste una ley no significa que no debemos cumplirla. Si la ley de protección animal no permite sacar un burro en un desfile de Cáceres, no lo hacemos. Con la movilidad sucede igual». Es lo que ha venido a decir en ... el transcurso del pleno municipal de este jueves en Cáceres el concejal de Servicios Públicos y Seguridad, Pedro Muriel. Lo ha hecho en respuesta a Vox, cuyo portavoz municipal, Eduardo Gutiérrez, ha defendido una moción en la que propone reducir «al máximo» las restricciones de tráfico que establece la legislación relativa a la llamada zona de bajas emisiones (ZBE).

La formación conservadora también ha pedido en el Ayuntamiento cacereño que no se aplique un régimen sancionador, de forma que el Consistorio no se pliegue a radicalismos ecologistas, ha venido a decir, a la vez que se prima la libertad individual y los derechos de las personas. Sin embargo, en este apartado el PP se desmarca del que en teoría es su socio natural en la Corporación. De hecho, su abstención (11 votos) ha sido decisiva para que la moción no prospere. La suma de los votos de PSOE y Unidas Podemos (12) ha dejado en minoría los dos únicos favorables, los de los ediles del partido de Santiago Abascal en Cáceres. En el transcurso del debate se ha conocido que Cáceres ya ha dado los primeros pasos para aprobar la ordenanza reguladora de su zona de bajas emisiones. «La semana pasada, impulsado por la Secretaría General y por esta Concejalía, se ha firmado el inicio del expediente para aprobar la ordenanza», ha avanzado Pedro Muriel. «Estamos creciendo en áreas restringidas y se va a seguir creciendo», afirma Pedro Muriel De esta forma, el PP ha evitado alinearse con la posición de Vox. Muriel ha incidido en que los avances en peatonalización se han producido con distintos gobiernos y son ya un camino de no retorno, por lo que Cáceres se encamina a nuevas zonas en las que se dará protagonismo al peatón sobre los vehículos de motor. La siguiente será Rodríguez Moñino, ya en obras. «Hemos empezado la tramitación de ese expediente. Queremos consensuarlo y que en esa ordenanza participen todos los grupos políticos», ha defendido Muriel. De hecho, ha solicitado al portavoz de Vox, «con todo respeto», que retirase la moción presentada al pleno para abordar en mesas de trabajo el contenido de ese texto que se va a elaborar sobre la ZBE de la ciudad. «Estamos creciendo en áreas restringidas y se va a seguir creciendo», adelanta el edil de Movilidad. Muriel considera «un reto» conciliar esas áreas restringidas y la ZBE. «No podemos volver atrás», ha concluido. Calidad Eduardo Gutiérrez considera que las exigencias superan a Cáceres, una ciudad en la que la calidad del aire es «envidiable». Vox defiende «reducir al mínimo las zonas con restricción al tráfico haciéndolas coincidir al máximo con zonas ya peatonalizadas o semipeatonalizadas y así provocar el mínimo impacto en la actividad económica y comercial de la ciudad». Álvaro Jaén, de Unidas Podemos, ha criticado el negacionismo de Vox. «Decir que los vehículos no contaminan es como decir que la tierra es plana». David Santos Holguín, del grupo socialista, ha recordado esa obligación de elaborar la ordenanza de la ZBE en Cáceres. Ha puesto el ejemplo de los avances con la imagen de la Plaza Mayor en primer plano. «Allí juegan los niños cualquier sábado y antes era un garaje lleno de coches», ha resaltado. En 2021 se puso en vigor la Ley del Cambio Climático. Las ciudades de más de 50.000 habitantes deben abordar sus ZBE, con restricciones al tráfico. Esas áreas debían estar operativas desde 2023, pero apenas 14 de las 150 municipios afectados han cumplido. Cáceres está junto a Badajoz y Mérida entre las 119 ciudades que tramitan sus actuaciones. Cerca de una veintena de ellas no han hecho nada. La reivindicación de Vox, que no ha prosperado en el pleno de Cáceres, es que las restricciones a la movilidad sólo se activen en casos de elevada contaminación. También pide no implementar ningún tipo de régimen sancionador. Por otra parte, en el pleno se ha aprobado con los votos del PSOE y Unidas Podemos (11) y frente a la abstención del PP y Vox (13) la moción defendida por la portavoz de UP. Consolación López Balset planteaba instar a la Junta y a la Gerencia del Área de Salud de Cáceres para incrementar esfuerzos y tomar medidas para reducir la lista de espera.

