Cáceres recibe a la Virgen de la Montaña en una bajada multitudinaria en el día del patrón

«Ya la veo, ya la veo». Subida en una zona elevada, junto a la ermita del Amparo, Manoli Abellán compartía este miércoles con sus ... amigas el momento. Captaba con su teléfono móvil el instante en el que la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, se dejaba ver a lo lejos, en su descenso desde el Santuario. Eran casi las seis y media de la tarde de una jornada muy calurosa que coincidió con el día del patrón, San Jorge, y que fue festivo en la ciudad. Este hecho hizo que la participación de público fuera superior al de anteriores ediciones y que la bajada fuera multitudinaria.

La imagen partió puntual, a las cinco de la tarde, desde su Santuario. El turno número cuatro, dirigido por Manuel Villar, fue el encargado de sacar a la patrona desde el templo. A este turno perteneció como hermano de carga durante años Valentín Pacheco, exconcejal en el Ayuntamiento de Cáceres, que falleció este miércoles en la ciudad. A él le dedicaron sus compañeros una oración antes del inicio del desfile.

Ver 59 fotos Entrada a la calle Caleros. JORGE REY

Ya en la calle, se hizo un pequeño acto en la explanada para recordar al Papa Francisco, al sacerdote Florentino Muñoz (director espiritual de la cofradía) y a todos los hermanos fallecidos en el último año. Como señal de luto por la muerte del pontífice, la Virgen lució en su manto (el número 49) un crespón negro y los hermanos de carga se colocaron en la capelina blanca un lazo, también negro.

Los habituales a la salida no tardaron en destacar que este año había un mayor número de asistentes. Hubo una sorpresa justo antes de que la imagen abandonara la explanada. Se estrenó en público la jota dedicada a la Virgen de la Montaña compuesta por Sebastián Díaz, docente jubilado.

El descenso fue algo más lento de lo normal. Tal es así que la Virgen se demoró casi media hora en llegar a Fuente Concejo. Antes, hubo momentos para el recuerdo. 'El pueblo' cargó con la patrona en el tramo comprendido entre la ermita del Calvario y las inmediaciones del Amparo. En estos metros los hermanos de carga dejan paso a los ciudadanos para que puedan ponerse bajo los varales de la patrona y llevarla sobre sus hombros.

Fue en este momento cuando Sonia Cobo, periodista y pregonera de la Virgen en 2015, cargó con la imagen. «Ha sido una experiencia muy emocionante. Mi padre –integrante y exdirectivo de la cofradía– estaba justo al lado y en lugar de apoyarme en la horquilla, he agarrado su mano. Ha sido una emoción doble. He estado a punto de llorar. Era algo que no tenía pensado, pero me ha surgido de manera espontánea», declaraba.

Tras dejar atrás la ermita del Amparo y superar la glorieta de la Ronda Norte, el desfile agilizó el ritmo. Llegó a Fuente Concejo a las 19.25 horas. La hora prevista eran las 19.00. Aquí esperaba a la imagen el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, que entregó, como manda la tradición, el bastón de mando a la Virgen de la Montaña. Lo recuperará el 4 de mayo, en la procesión de subida.

En este punto, en el que se dan cita las autoridades civiles, militares y religiosas, también estaba la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura, además de presidente de la Diputación de Badajoz.

Caleros

Desde Fuente Concejo la Virgen de la Montaña se adentró en la calle Caleros, decorada para la ocasión y con el suelo convertido en una alfombra de romero. No faltó la jota El Redoble. Tampoco faltaron los tunos a la cita con la patrona en las Cuatro Esquinas, que ha reforzado este año la seguridad debido a la gran cantidad de gente que se concentra en un espacio tan reducido.

Ya en la Plaza Mayor fue el momento de los discursos institucionales. Intervinieron el alcalde, Rafael Mateos, y el obispo de la Diócesis, Jesús Pulido. De nuevo hubo un recuerdo para el Papa. Mateos invitó a los asistentes a vivir el Novenario con entusiasmo. «Para la mayoría de nosotros la Virgen de la Montaña es un abrazo intenso cuando más se necesita, es nuestra guía en momentos de sombra y la luz que ilumina nuestras alegrías (...). Es el deseo de transmitir a nuestros hijos el cariño que ella nos da. Siempre desde la sencillez y el respeto, como hubiera querido el Papa Francisco», señaló el primer edil.

Por su parte, el obispo también tuvo unas palabras en recuerdo del pontífice. «El tomillo con que hemos alfombrado las calles a tu paso expresa nuestra alegría por tenerte entre nosotros», dijo sobre la patrona.

Del apoyo sanitario en el desfile se encargó la asociación DYA. Atendió a una persona con traumatismo craneoencefálico en la calle Caleros, que fue trasladada al Hospital Universitario. Se trata de una mujer que se cayó al suelo desde su propia altura. También socorrieron a dos asistentes con heridas, a otro que sufrió una caída y a otras dos personas por cuadros de síncope.