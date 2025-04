La tarde en la que Medea, una joven invidente de Cáceres, desfiló junto a su patrona

La de 2025 ha sido una procesión de bajada especial para Medea Fresneda Trujillo. Esta joven de 26 años es invidente y desfiló con la ... túnica de hermana de la cofradía y su bastón junto a la Virgen de la Montaña formando parte del cortejo del desfile.

«Me llena muchísimo la Semana Santa y el mundo cofrade desde pequeña. Y esto –señalaba en referencia a su ceguera– no me va a impedir que yo salga en una procesión porque es lo que más me gusta. Y menos con la patrona de mi ciudad. Por suerte, tengo muchos amigos y familiares que van pendientes de mí», explicaba sobre el apoyo con el que cuenta en citas como esta.

También tardará en olvidar la jornada de este 23 de abril Sebastián Díaz, profesor jubilado. Es el autor de la jota dedicada a la patrona que ayer se estrenó en público a la salida de la imagen. «El año pasado, por el centenario de la Virgen, en mi familia hicimos una jota a la Virgen de la Montaña, con letra y música. Queríamos hacer una jota que fuera alegre y animada, donde detallamos lo que es la bajada», contaba minutos antes de las cinco de la tarde. «En otoño se la presentamos a la cofradía. Y hoy la estrenamos en público». La jota también tiene baile y Sebastián invita a quien quiera a hacerla suya.

Especialmente emocionada, vestida con el traje tradicional de campuza, estaba Lucía Royo, componente del grupo El Redoble, que acompaña a la patrona durante las bajadas. «Le pedí fuerza a la Virgen en una situación difícil y me la dio», admitía.

El Redoble no fue el único grupo de folclore que participó en el desfile. También estuvieron los componentes del grupo El Trébol, que llenaron de bailes y colorido los últimos metros hasta Fuente Concejo.

Ofrenda en el Amparo

Todos los años la cofradía del Amparo realiza una ofrenda floral a la patrona cuando pasa por su ermita. En esta ocasión, la encargada de dedicar unas palabras a la imagen fue Ana González. «Este año tengo el honor de ser la declamadora. Soy la primera mujer fundadora y vocal de la cofradía del Amparo. «Siempre que puedo vengo a la procesión de bajada. Pero cuando no puedo, voy a verla a Santa María. Me gusta fijarme en el color del manto», contaba.

Hay que recordar que durante su estancia en la Concatedral de Santa María la Virgen luce un manto distinto y entre los cacereños existe la tradición de adivinar el color de la pieza que lleva la patrona cada jornada. Este año estrenará dos mantos.

Rubén Mayordomo es hermano de la cofradía de la Virgen de la Montaña y forma parte de la directiva actual. «La bajada es muy emocionante. Es algo que se lleva en el corazón», admitía.

Y Joaquín Floriano, mayordomo de la cofradía, no escondía su satisfacción por la respuesta del público. «Hay muchísima gente. Se nota que es un día festivo. Y se nota que ha sido un día espléndido. Ha sido un día de bajada de la Virgen auténtico», resumía. La patrona de Cáceres permanecerá en la Concatedral de Santa María hasta el regreso a su Santuario, previsto para el 4 de mayo. La imagen estuvo por última vez en la ciudad el pasado mes de octubre, con motivo del centenario de su coronación canónica.