Los cacereños arropan a la Virgen antes de su regreso al santuario

Domingo, 4 de mayo 2025, 07:44

En el puestecito de merchandising que ha estado ubicado en la plaza de Santa María durante todo el Novenario de la Virgen lo tenían muy claro este sábado: el público ha arropado a la patrona como siempre, de manera masiva. Guadalupe y Ana, las dos personas que se ocupan de atender esta caseta tienen la temperatura exacta de cómo han ido estos días de devoción. «Ha hecho mal tiempo, pero no falta nadie, es una tradición que sigue viva», explican. En su estadística particular de lo más vendido están las pulseras y los rosarios y también el cordón de hermano. No han tenido que reponer ningún artículo porque este año han ido con suficiente previsión y han tenido de todo. Los diseños se renuevan y hay artículos de lo más actualizados, como pulseras con tonalidades flúor o bolsas tote impresas como una imagen de la Virgen en ilustración. La tienda permanece abierta durante todo el año en el santuario.

La ciudad se despide de tres intensas semanas de tradiciones, con la Semana Santa, San Jorge y el culto a la patrona

Este sábado volvió a hacer otra jornada inestable en lo meteorológico, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas, pero los cacereños quisieron arropar la imagen de la Virgen en la segunda sesión de su besamanto. Centenares de personas se acercaron hasta la concatedral para besar o hacer una genuflexión ante la imagen sagrada. En su segunda jornada de besamanto portaba la misma capa que el viernes. Se trata del número 200 y es de terciopelo verde enriquecido con pasamanería en tonos verdes y dorados. El mandil va totalmente cubierto con pasamanería. Fue donado por la Junta de Gobierno de la Real Cofrafía, siendo Mayordomo Joaquín Manuel Floriano Gómez en febrero de este año. Los participantes en el besamanto pudieron hacer un donativo y conseguir una estampa de la Virgen con la salutación que compuso el fundador de la cofradía, don Sancho de Figueroa.

Este domingo a partir de las nueve de la mañana la procesión de retorno de la imagen al santuario de la Montaña. A su llegada tendrá lugar la tradicional bendición de los campos en la explanada del pequeño templo que da cabida a la imagen sagrada más querida por los cacereños. La subida de imagen pone fin a tres semanas frenéticas en la vida tradicional de la ciudad con la Semana Santa, el desfile de San Jorge y todos los actos relacionados con el culto a la patrona. Pero no hay que relajarse: a partir del jueves empieza el Womad.