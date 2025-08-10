La Virgen de la Esperanza de Cáceres estará cuatro meses en Sevilla para ser restaurada

En plena polémica por la controvertida restauración a la que ha sido sometida la talla de la Macarena, una de las imágenes más icónicas de ... la Semana Santa de Sevilla, la Virgen de la Esperanza de Cáceres acaba de entrar en el taller para afrontar su primera recuperación integral.

La cofradía de los Ramos, de la que depende la talla cacereña, ha trasladado a la Esperanza hasta Umbrete, una localidad de la provincia de Sevilla. Aquí se encuentra el taller de conservación y restauración Filter & Rabadán, que será el que ejecute la intervención.

«El tiempo estimado de duración de los trabajos de restauración será de cuatro meses», comunicó recientemente la hermandad de los Ramos, que retiró la imagen del culto público el pasado 25 de julio. A modo de despedida, el día anterior se llevó a cabo en el interior del templo un acto, con besamanos incluido. La junta general de la cofradía aprobó en sesión extraordinaria el 22 de julio acometer esta intervención.

Los profesionales que actuarán sobre la Virgen de la Esperanza, que cada Miércoles Santo protagoniza una de las procesiones más multitudinarias de la Semana Santa de Cáceres, no son unos desconocidos en la ciudad. El equipo formado por Isabel Rabadán y Juan Alberto Filter ya han intervenido sobre otras piezas.

Su actuación más reciente ha sido la operación de limpieza y mantenimiento a la que sometieron el año pasado a la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres. En este caso, los restauradores se desplazaron hasta el camarín del Santuario, donde llevaron a cabo la intervención.

Afincados en Umbrete, han trabajado para las hermandades más relevantes de Sevilla, como el Gran Poder o la Esperanza de Triana, y colaboran además como personal externo con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Isabel y Juan Alberto también han restaurado el Cristo del Humilladero, la valiosa imagen de la cofradía del Espíritu Santo.

La Virgen de la Esperanza, que data de 1949, no es una de las tallas más antiguas de Cáceres. Tiene 76 años. Y hace 15 fue sometida a una pequeña intervención. Pero la que afronta en estos momentos es mucho más ambiciosa, ya que afectará a toda la imagen.

El principal problema que arrastra la imagen es el estado de su policromía, deteriorada por el paso del tiempo. La idea es recuperar su estado original. La talla es obra del imaginero cacereño José García Bravo.

El objetivo de la cofradía de los Ramos es que la Virgen de la Esperanza pueda estar de vuelta para el mes de diciembre, fecha en la que la hermandad los Ramos celebra la festividad de esta imagen.

En 2024 esta hermandad conmemoró el 75 aniversario de la llegada de la Virgen de la Esperanza a San Juan. La talla recorre las calles del centro de Cáceres cada Miércoles Santo junto a la imagen del Cristo de la Buena Muerte, obra de autor anónimo de la escuela castellana, realizada en el siglo XVII.

El pasado 30 de julio, mientras tanto, la hermandad de la Macarena de Sevilla decidió abordar una nueva restauración de su Virgen. Esta vez será bajo la dirección del restaurador sevillano Pedro Manzano y la supervisión del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), institución dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Hay que recordar que la intervención fallida fue realizada por un equipo de conservadores dirigidos por el catedrático emérito Francisco Arquillo Torres. Las alarmas saltaron en el mes de junio, cuando la imagen fue repuesta al culto con un perceptible cambio en la mirada atribuido al retoque de las pestañas. Desde entonces, se realizaron sin éxito varios cambios posteriores y los directivos de la cofradía se vieron obligados a dimitir.