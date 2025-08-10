HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Semana Santa de Cáceres viajará a Ibiza para participar en un congreso nacional

El encuentro, que se celebrará del 24 al 26 de octubre, reunirá a las hermandades de las ciudades Patrimonio de la Humanidad

Redacción

CÁCERES.

Domingo, 10 de agosto 2025, 09:06

Una representación de la Semana Santa de Cáceres, declarada de interés turístico internacional, viajará el próximo mes de octubre hasta Ibiza para participar en el ... III Congreso Nacional ‘Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad’, que organiza la Asociación Española de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad, constituida hace dos años y de la que forma parte la Unión de Cofradías de Cáceres como miembro fundador. En este caso, en la organización está también la Junta Coordinadora de Cofradías de Ibiza, el Obispado de Ibiza y Formentera.

