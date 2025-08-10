La Semana Santa de Cáceres viajará a Ibiza para participar en un congreso nacional

Una representación de la Semana Santa de Cáceres, declarada de interés turístico internacional, viajará el próximo mes de octubre hasta Ibiza para participar en el ... III Congreso Nacional ‘Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad’, que organiza la Asociación Española de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad, constituida hace dos años y de la que forma parte la Unión de Cofradías de Cáceres como miembro fundador. En este caso, en la organización está también la Junta Coordinadora de Cofradías de Ibiza, el Obispado de Ibiza y Formentera.

El encuentro se celebrará del 24 al 26 de octubre bajo el lema ‘Ibiza: Un patrimonio vivo’. En esta edición, participarán representantes de las juntas de cofradías y agrupaciones de las 15 ciudades españolas reconocidas por la Unesco como Patrimonio Mundial.

Según explica la Unión de Cofradías de Cáceres en un comunicado, esta cita tiene como objetivo «poner en valor la riqueza cultural, artística y espiritual de la Semana Santa en las ciudades Patrimonio, además de fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en torno a la conservación, promoción y transmisión de las tradiciones religiosas en contextos de alto valor histórico y patrimonial».

El programa

Durante las jornadas se celebrarán ponencias, mesas redondas, rutas culturales y visitas guiadas por espacios emblemáticos como Dalt Vila o el Museo Diocesano de

Ibiza. También se ofrecerán demostraciones en torno a la Semana Santa ibicenca y tendrá lugar la reunión anual de presidentes y delegados de la Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial, en la que se debatirán los retos comunes y futuras líneas de colaboración entre las distintas ciudades.

«Desde la Unión de Cofradías de Cáceres valoramos muy positivamente esta iniciativa, que consolida el papel de la Semana Santa como manifestación viva del patrimonio inmaterial, al tiempo que abre nuevas oportunidades para compartir conocimientos y experiencias con otras ciudades que, como la nuestra, trabajan por preservar, enriquecer y difundir sus tradiciones cofrades en un marco de alto valor histórico y cultural», señala el comunicado.

Dentro de este ámbito, la Unión de Cofradías reivindica la fiesta como una de las bazas que puede jugar Cáceres en sus aspiraciones para convertirse en capital cultural en 2031. «Consideramos que la Semana Santa puede desempeñar un papel significativo dentro del proyecto de candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031, al representar una expresión profundamente arraigada de nuestra identidad cultural y religiosa, sostenida por el compromiso activo de cada una de las cofradías de la ciudad», apunta.

La inscripción al congreso ya se encuentra abierta a través del portal oficial: www.cofradiasibiza.org. El encuentro está abierto a la participación de cualquier persona interesada en la Semana Santa y el patrimonio cultural, y se ofrecen condiciones especiales para las inscripciones realizadas antes del 15 de agosto.