Víctor Ullate, la participación de 6.000 jóvenes y 'El 47' marcan la 32 edición del Festival de Cine de Cáceres

Diez películas conforman la sección oficial del Festival de Cine Español de Cáceres, que arranca el próximo 1 de marzo y concluye el día ... 15. Se trata de su 32 edición, marcada por el estreno del documental 'Ullate. La danza de la vida', sobre el famoso bailarín y coreógrafo español, que estará en Cáceres el 6 de marzo durante su presentación. La presencia de los jóvenes, con 6.000 estudiantes de la provincia que participarán en los pases de '¿Es el enemigo?' y 'Superklaus' y la película 'El 47', coganadora de los Goya de 2025 y que se inspira en un inmigrante extremeño configuran el espíritu de una nueva edición de un festival que, señalan sus organizadores, la Fundación Rebross, «más longevo de España». El festival se ha presentado este miércoles en el Museo Helga de Alvear.

Las proyecciones tendrán lugar en la sala 2 de los Multicines Cáceres en tres pases del 3 al 14 de marzo y la gala final se desarrollará en el Gran Teatro, con personalidades del cine español que aún no se han desvelado. 'Rita', de Paz Vega, 'Las chicas de la estación', de Juana Macías, 'La mitad de Ana' de Marta Nieto, 'Los destellos', de Pilar Palomero, 'Salve María', de Mar Coll, 'Volveréis', de Jonás Trueba, 'La casa' de Álex Montoya, 'Raqa', de Gerardo Herrero, 'El 47', de Marcel Barrera y 'La estrella azul', de Javier Macipe son todas las películas que se proyectarán, con un coste de 5 euros y el aliciente del sorteo de una cena para dos personas en el restaurante Atrio, una cena para dos personas en el restaurante Miga y dos noches de hotel y visita guiada en Salamanca. No se proyecta 'La infiltrada', pese a que su protagonista es extremeña a no ser una película producida por RTVE, que participa en un festival que cuenta con la misma participación de hombres y de mujeres directores.

La sala Belleartes acogerá la muestra de las mejores obras del concurso 'online' de carteles para jóvenes, que ganó la sevillana Carmen Ortega, profesional del diseño con Inteligencia Artificial generativa.

Más allá de lo estrictamente cinematográfico esta 32 edición viene con polémica entre la organización del festival y la Junta de Extremadura por la caída en la subvención que la Consejería de Cultura aporta al certamen, y que son 10.000 euros menos que el año pasado, pasando de 23.000 a 13.000. Aunque desde Rebross ya se había manifestado su malestar por estos hechos, este miércoles, a preguntas de la Junta, su responsable, Francisco Rebollo expresó «su tristeza» y explicó que el objetivo humanitario, la donación de una parte del presupuesto del festival a una entidad solidaria, no se iba a poder llevar a cabo debido a que no se va a cubrir el coste de producción. Lamentó que, tal y como dijo la Junta, la explicación a esta caída en los presupuestos se debiera a la necesidad de «dejar paso al talento nuevo» y dijo que hay que apoyar a las «citas consolidas».

El director general de Cultura, Francisco Palomino, indicó que «hay 15 festivales y un presupuesto de 148.000 euros, al Festival de Cine Español se le da por encima de la media y nosotros apoyamos el sector del cine en su conjunto». Se mostró sorprendido por lo que dijo Rebollo acerca de la supresión de la aportación solidaria. «Hay una gala solidaria que se hace en el Gran Teatro que el año pasado recaudó 17.000 euros que entiendo que va a proyectos solidarios, no nos pueden pasar a nosotros la pelota de si hay solidaridad o no con respecto a la ayuda que damos porque creo que la ayuda es justa, que está bien e iremos viendo a lo largo de este año si hay que aumentarla o no para un festival con tintes solidarios como es este».

Ya después de la presentación la organización del festival ha respondido que «a fines solidarios se destinan los beneficios del festival, es decir, lo que queda después de pagar los gastos de producción que requiere la organización y celebración de cualquier festival y que ascienden a 60.000 euros». Puntualizan que el apellido solidario se eliminó para evitar la confusión que suponía la palabra ante el público, que llegaba a pensar que esta era la temática de la cita.

A la presentación de esta cita han acudido también el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales y la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín.