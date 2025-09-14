Veteranos de fútbol 7 de Cáceres: «Disputamos los partidos sin entrenar, no nos dan campo»

Cristina Núñez Cáceres Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:46 Comenta Compartir

Tienen más de 40 años, condición 'sine qua non' para formar parte de la categoría de veteranos, pero no disponen de un lugar para llevar a cabo sus entrenamientos. Se trata del equipo de fútbol 7 Global, que solicitó formalmente al Ayuntamiento, registrándose en la página web en el mes de julio, un espacio donde poder entrenar. No lo han conseguido y tampoco han recibido una respuesta que les explique claramente porqué. «Disputamos los partidos sin entrenar», asume Pablo Arias, uno de los miembros de este equipo, que cuenta con dos patrocinadores locales.

Es la quinta temporada que compiten en la liga local, que se disputa en Nuevo Cáceres, de propiedad municipal. «Durante la semana muchos equipos solicitamos la reserva de las instalaciones, tanto esas como las de Las 300, Sergio Trejo». El año pasado también llevaron a cabo la solicitud de la cancha, pero no recibieron respuesta. «Me dieron el contacto de una persona que trabaja allí y me dijo que tenían preferencia los equipos que otros años habían hecho la reserva de esa instalación, sin tener en cuenta el registro».

Durante el verano, a través de una aplicación, en julio y agosto, han ido solicitando el campo por horas y han entrenado. «Pero ahora en septiembre han empezado las Escuelas Deportivas Municipales y ya no se permite la reserva puntual de esas horas de fútbol, hay que hacerlo para toda la temporada», destaca. «Justo esta semana nos enteramos de que hay otros equipos de la misma liga que ya tienen asignado el campo y que han empezado a entrenar dos días a a semana», señala. «Creo que por un lado está la versión del Ayuntamiento, que dice que hay que hacer el registro, y por otro lado cómo funciona». Al no recibir respuesta tampoco este año escribió un correo al Ayuntamiento y le respondieron diciéndole que no le había llegado la solicitud al responsable de las instalaciones. «Yo le dije que había presentado la solicitud en la forma que ellos habían establecido». No le han vuelto a contestar. «Ya no me contesta nadie», alude este aficionado al deporte convencido de que todo pasa por una persona y no por un proceso transparente de asignación. Las dos ligas existentes, que integran dos divisiones y que empieza este fin de semana, reúnen a un total de 18 equipos que juegan en el Nuevo Cáceres.

Equidad

Arias explica que esta situación la están viviendo también otros equipos de veteranos, pero que mientras unos carecen de horas otras disponen de dos a lo largo de la semana.

Quiere que haya un reparto equitativo de las horas y que no se beneficien siempre los mismos equipos. Y también, lo repite varias veces, «transparencia» en la asignación de estos recursos públicos municipales. «Si no hay pistas suficientes, ¿por qué a un equipo se le dan dos horas a la semana y a otra ninguna?», se pregunta, y califica de «opaco» el criterio de asignación. «Si hay algunos equipos que el año pasado nos quedamos sin pista, pues ya nos toca». La reserva de una hora de una pista para entrenar cuesta 15 euros.

Plantea que si no hay espacio suficiente deberían abrirse los horarios. «Habrá que abrir las pistas deportivas más años, porque nosotros hace cinco o seis años jugábamos en Las 300 de diez a once de la noche, nosotros somos veteranos, no nos importa que sea a esas horas, aunque ahora las pistas se cierran a las diez».

También han entrenado en las instalaciones del Diocesano, pero desde el año pasado ya no existe esa posibilidad. «Hemos intentado solicitar pistas a otras instituciones, la Diputación tiene unas de fútbol 7 que están sin inaugurar en el Cuartillo, estamos haciendo peticiones a todas partes».

Consultada por este asunto la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, señala que los equipos veteranos están entrenando, pero reconoce que no hay horas suficientes y que prima el criterio de antigüedad en la asignación de espacios. «Los que han hecho las solicitudes en el mes de julio han podido coger las horas que tenemos disponibles», señala la edil. «La queja vendrá de los que no ha sido aceptada la solicitud porque no hay horas para todo el mundo».

Indica que hay seis horas en el Nuevo Cáceres y dos horas para entrenar en las pistas de Sergio Trejo. «Los fines de semana se utilizan los campos municipales para jugar la liga de fútbol 7 de veteranos, por lo cual sí que están jugando». El año pasado, informa también el Ayuntamiento, podían jugar en horas libres que no cubrían los federados, pero este año los federados cumplen ese tiempo.