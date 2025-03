Los equipos vuelven a las pistas de Las 300 y el Nuevo Cáceres tras su mejora

La actividad en los campos de fútbol de Las 300 (Sergio Trejo) y el Nuevo Cáceres regresa este lunes después de la sustitución del césped artificial ... que se han llevado a cabo recientemente. Los equipos que entrenan en ambos recintos deportivos de titularidad municipal podrán volver a hacerlo con el arranque de la semana, unos días después del arranque de la temporada, lo que les ha obligado a iniciar sus entrenamientos en otros campos de la ciudad, tal y como informa el Ayuntamiento de Cáceres. Las pistas de Las 300 y las de Nuevo Cáceres abrieron sus puertas el pasado miércoles.

El Ayuntamiento destinó más de 200.000 euros a la sustitución total del césped de ambos campos de fútbol. Durante la anterior temporada deportiva se ejecutó una actuación de urgencia para sustituir las partes más deterioradas del césped, evitando así que los deportistas se siguieran lesionando, pero fue un parcheo que no resolvió la situación en geneal.

Las quejas por el estado del césped y de las instalaciones del campo de Las 300 se intensificaron hacia la primavera. Son unas instalaciones que utilizan varios clubes de la ciudad (Moctezuma, Nuevo Cáceres, San Francisco, Veracruz, Deporte contra la droga y Pebetero), y que se encontraban en unas condiciones mucho peores que otras de la ciudad como los campos de Pinilla, más modernos y con mejores recursos.

El césped artificial del campo de las 300 no se había cambiado en los últimos 17 años, por lo cual antes de esta última mejora había numerosas 'calvas' y era visible el caucho, lo que dificultaba el juego porque el balón no rodaba correctamente y generaba también lesiones entre los jugadores. Estos campos se utilizan todos los días de la semana, desde las cuatro de la tarde hasta las diez y media o las once. Hay distintas categorías, por este campo pasan niños, jóvenes y veteranos, aunque todos los equipos que utilizan este recinto son federados.

En el mes de mayo, en un reportaje que publicó este diario, vecinos y responsables de clubes deportivos señalaban que además del estado del césped las pistas de Las 300 sufrían también problemas con los aspersores y los vestuarios. Señalaban que las porterías también tienen muchas horas de juego a sus espaldas y han sido soldadas en varias ocasiones. También lamentaban problemas de accesibilidad y el hecho de que en algunas zonas inaccesibles de este recinto deportivo se acumulara basura.