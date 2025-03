Una solución para los campos de Las 300 en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Martes, 28 de mayo 2024, 07:40 Comenta Compartir

A ojos de cualquiera que no sea experto el campo de fútbol Sergio Trejo, en el barrio de Las 300, es un tapete ... liso y verde en el que no es difícil imaginarse entrenamientos y partidos sin grandes contratiempos. Pero no. En cuanto uno da con el pie con cierta energía el césped artificial se deshace y saltan por los aires unas partículas oscuras. «Este campo no se cambia desde hace 17 años, estamos totalmente en caucho», explica Maxi Rubio Nevado, uno de los vecinos que promovió darle a esta instalación el nombre de un jugador de base del barrio fallecido trágicamente en un accidente. «Tenemos parches, se rompen trozos y se parchea, debería cambiarse cada cinco años y no se ha hecho» lamenta.

Rubio Nevado, oriundo de esta barriada obrera y ligado al fútbol local cree que este recinto deportivo que utilizan varios clubes de la ciudad (Moctezuma, Nuevo Cáceres, San Francisco, Veracruz, Deporte contra la droga y Pebetero) está en unas condiciones que no son óptimas y que suponen una discriminación respecto a instalaciones como las de los campos de Pinilla, más modernos y con mejores recursos. «Se utiliza todos los días de la semana, desde las cuatro de la tarde hasta las diez y media o las once los veteranos, todos los equipos que juegan aquí son federados», indica Maxi, que pone voz a los usuarios de este campo en el que pronto habrá obras para sustituir el césped, ya están licitada las actuaciones que sustituirán la superficie de juego de este campo y el de Nuevo Cáceres por un importe de 265.861 euros. Ampliar Basura acumulada en el recinto de las pistas deportivas. ARMANDO MÉNDEZ El cambio del césped artificial mejorará el fluir del balón y evitará que la rugosidad del caucho hiera a los jugadores, pero no resuelve todos los problemas de este recinto, a juicio de Maxi Rubio y también del responsable del Club Deportivo Atlético Veracruz, Antonio Campos. que reclama mejoras, igual que Fernando Expósito, presidente del Club Deportivo del Nuevo Cáceres, a la espera también de que arranquen las obras de renovación del césped en el campo de esta barriada cercana a Las 300. «Supuestamente iban a empezar en Navidad», desconfía Maxi Rubio. Los aspersores tampoco funcionan correctamente. «Hay seis y solamente funcionan tres, el domingo a las doce y media estaban encendidos, muchas noches las luces se quedan encendidas», indica Maxi, que critica también el estado de una parte de los vestuarios, en el que los techos están visiblemente afectados. «Creo que este vestuario lo tienen que cerrar porque hay otro que está en mejores condiciones, esto es un peligro para todo el mundo, los urinarios son un foco de infección, en las duchas solamente sale agua fría». No hay tampoco lavabos para el público en general. Las porterías también tienen muchas horas de juego a sus espaldas y han sido soldadas en varias ocasiones, aunque no han llegado a renovarse. Papeleras en mal estado y el hecho de que el recinto deportivo carezca de accesibilidad para las personas con discapacidad completan el estado de este espacio que se llena de vida todos los días de la semana y donde los cerramientos son tan precarios que no impiden que accedan jóvenes durante los fines de semana para hacer botellón. En el entorno de los campos deportivos, junto a la sede vecinal, se acumula la suciedad: botellas y restos de papeles que ofrecen una imagen de dejadez. «Pasividad» «El alcalde Rafael Mateos vino aquí en periodo electoral y se hizo la foto, desde entonces nada, yo he contactado con él por privado, por redes sociales, he ido no se cuántas veces al Ayuntamiento, mi conclusión es que del deporte de base están pasando completamente», continúa este vecino, que se declara «apolítico». «Yo lucho por mi barrio, y sobre todo por los niños, no soy de ningún partido pero denuncio la pasividad». Su queja, cuenta, la ha extendido a muchas instancias. Quiere ser escuchado. Hacia las once y media de la mañana de ayer un operario de Limycon se ocupaba de acondicionar este campo para la actividad vespertina. Uno de los problemas a juicio de Rubio es que del mantenimiento se ocupan también personas contratadas por el Sexpe en sus programas de empleo social. «Entiendo que los chicos tengan que trabajar, pero ellos abren y cierran y no hacen más». Además del Sergio Trejo la pista aneja de fútbol sala Saturnino Montero, cuyo nombre también lo promovió Maxi Rubio, requiere también mejoras como «el suelo, las alcantarillas, pintura». Maxi Rubio lamenta que en el último año no se haya producido ninguna reunión de la Comisión de Deportes municipal, en la que se abordan distintas cuestiones relacionadas con la práctica del deporte de base en la ciudad y que es el foro en el que pueden plantearse este tipo de demandas.

