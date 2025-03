Venden todo el material de producción usado para el rodaje en Cáceres de 'La casa del dragón'

C. Mateos

La posibilidad de que HBO (ahora Max) regrese a Cáceres y Trujillo para rodar la tercera temporada de 'La casa del dragón'se sigue alejando ... después que la productora de la serie haya decidido vender todo el equipamiento auxiliar que ha utilizado en la grabación de las dos primeras temporadas en Extremadura, que permanecía almacenado en unos locales del centro de la ciudad.

Este material de producción ha sido adquirido por Film Pro Rental, una empresa fundada en Cáceres hace unos meses por Juani González y Natalia Barrios. Esta firma se dedica a alquilar equipos a las productoras de cine cuando se desplazan para rodar alguna serie o película. Ya ha trabajado en proyectos como 'Día de Caza', en Extremadura, 'The beast', en Madrid y Canarias, 'The walking dead: Daryl Dixon', en Madrid, o 'Reina Roja 2', también en la capital de España, entre otros.

En el caso concreto de 'La casa del dragón, la compraventa del material ya se ha materializado y en los próximos días será enviado a Sevilla para el rodaje de una serie de Sherlock Holmes, según indica una fuente cercana a la empresa.

Ampliar Paneles con los espacios de rodaje y otros objetos de la producción. A. M.

Se trata de un lote de material que ocupa el espacio equivalente a casi dos trailers, y que está formado por todo lo necesario para la producción de una serie o una película al margen del equipo técnico. Incluye, entre otras cosas, estanterías de oficina e industriales, percheros, lavadoras y secadoras, sillas y mesas de oficina, iluminación, paneles, señalización y, en general, casi cualquier cosa útil para iniciar desde cero un departamento de producción.

La confirmación de la venta de todo este equipo es relevante porque viene a reforzar la sospecha, ya extendida desde hace semanas, de que el rodaje de la tercera temporada de 'La casa del dragón', cuyo inicio está previsto en el primer trimestre de 2025, no pasará por Cáceres.

Sin comunicación

Las empresas locales que colaboraron en la grabación de las dos primeras entregas de la serie venían dando por hecho que la ciudad volvería a ser 'Desembarco del Rey' en la ficción de HBO. Sin embargo, movimientos como esta venta de material, la ausencia de conversaciones con la productora e incluso la posibilidad, apuntada desde el entorno del rodaje, de que los escenarios de la parte antigua que aparecen en la serie hayan sido recreados en los estudios de las afueras de Londres donde se rodaron muchas escenas interiores tanto de 'La casa del dragón' como de 'Juego de tronos', parecen indicar que la relación entre Cáceres y la franquicia fantástica ha podido llegar a su fin.

Tampoco el Ayuntamiento, que es el encargado de gestionar los premisos necesarios para poder grabar en la parte antigua, ha recibido ninguna solicitud, como señaló hace unos días el gobierno municipal, Ángel Orgaz. En ocasiones anteriores, tanto para 'Juego de tronos' como para 'La casa del dragón', esos permisos se tramitaron con bastantes meses de antelación.

Cuatro temporadas

No obstante, no hay todavía confirmación oficial ni en uno ni en otro sentido y tanto Max como su productora en España guardan silencio sobre sus planes. Lo único que se sabe con seguridad es que 'La casa del dragón' tendrá cuatro temporadas en total y que la tercera no se estrenará en la plataforma hasta 2026.

La relación entre Cáceres y HBO se remonta al año 2016, cuando se llevó a cabo en la Ciudad Monumental el rodaje de varias escenas de la séptima temporada de 'Juego de tronos'. También se grabaron tomas en Trujillo y, sobre todo, en Los Barruecos de Malpartida de Cáceres, escenario de una gran batalla con dragones que ha quedado en la memoria de todos los aficionados a la saga.

El regreso de la superproducción basada en los mundos creados por George R. R. Martin llegó en 2021, concretamente en el mes de octubre, cuando la capital cacereña volvió a convertirse en Desembarco del Rey, la capital de los Siete Reinos, en la primera temporada de 'La casa del dragón', la precuela de 'Juego de tronos. Un año y medio más tarde, en mayo de 2023, la serie regreso para grabar parte de la segunda temporada.

Los rodajes de HBO, además de utilizarse en campañas de promoción turística de la parte antigua cacereña a nivel internacional, han servido para crear una serie de eventos paralelos, desde una ruta por los escenarios de 'Juego de tronos' en Los Barruecos hasta el programa 'Cáceres, city of dragons', que en las ediciones celebradas hasta ahora ha reunido a fans y creadores de contenido en torno a una programación basada en los personajes y las localizaciones de los rodajes.