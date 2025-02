Sin noticias del regreso del rodaje de 'La casa del dragón' a Cáceres

Este miércoles se ha presentado la segunda edición de 'Cáceres, city of dragons', una cita que sirve de punto de encuentro para creadores de ... contenido y seguidores de la saga de George R. R. Martin. Este retorno llega en un momento en el que la vuelta de HBO a la capital para rodar la tercera temporada de 'La casa del dragón' parece estar en el aire. En principio, se esperaba que el equipo técnico comenzara a recalar en Cáceres a finales de este 2024 para planificar sobre el terreno el rodaje, que tendría lugar a comienzos de 2025. Pero, según fuentes consultadas por este diario, de momento no hay noticias.

Hay que tener en cuenta que la grabación de una serie de esta envergadura, reconocida con el Globo de Oro como mejor serie dramática, se prepara con meses de antelación. Por ahora, ni los figurantes que han participado en rodajes previos ni las empresas auxiliares de la ciudad han sido avisados.

Tampoco sabe nada el Ayuntamiento, que debe gestionar los permisos referentes a los cortes de calles, entre otras cuestiones. Así lo confirmó este miércoles el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, tras ser preguntado por HOY.

«Esperamos que vuelva»

«Esperamos que vuelva y desde este Gobierno trabajamos para que eso pueda suceder. Ahora mismo no tenemos ninguna confirmación. Actualmente ellos no han solicitado permisos. No hay ningún dato que avale que esto pueda llegar a ser así, pero la voluntad del equipo de Gobierno está en trabajar para que volviera a producirse», señaló Orgaz.

Además de 'La casa del dragón', HBO está inmersa en estos momentos en otro 'spin off' de 'Juego de tronos'. Se trata de 'El caballero de los siete reinos', cuyo rodaje finalizó en septiembre y su estreno está previsto para 2025.

Con más del triple de presupuesto –ha pasado de 12.000 euros a a más de 40.000–, 'City of dragons' contará por primera vez con actores de doblaje de 'Juego de tronos' y 'La casa del dragón'. Y, además, concentrará toda su actividad en la Ciudad Monumental.

