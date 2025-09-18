Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí» Agustina López denuncia ante la corporación municipal la situación de abandono y deterioro de un edificio en el que «es imposible vivir»

«Por favor, sacadme de allí». Este es el ruego desesperado que ha lanzado en el pleno del Ayuntamiento de Cáceres de este jueves Agustina López, vecina del bloque B de Aldea Moret, un edificio de viviendas sociales dependiente del Consistorio que padece desde hace años los estragos del incivismo y el abandono derivados de la okupación ilegal de los pisos.

Agustina ha intervenido ante la corporación municipal para pedir ayuda. Ella es adjudicataria legítima de una de las viviendas de un bloque en el que son muy pocos los vecinos que están allí de manera legal, ya sea como propietarios o como adjudicatarios. El resto son okupas que hacen imposible la conviencia, y que además tienen amendrentados a quienes se atreven a denunciar la situación, como lleva años haciendo Agustina tanto en el Ayuntamiento como en el IMAS y en los medios de comunicación. Este jueves ha pedido a los concejales de todos los partidos que acudan a ver con sus propios ojos cuál es el estado del inmueble.

«Ya no aguanto más. Allí es imposible vivir, está todo destrozado y nadie paga nada, ni luz, ni agua, ni comunidad, ni nada, es algo inhumano«, ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que la situación es incluso peor a la que había en el famoso bloque C, que fue derribado por el Ayuntamiento.

Tras la intervención de la vecina, el alcalde, Rafael Mateos, le ha dicho que es consciente de la situación y que los servicios municipales acuden cada vez que reciben el aviso de alguna avería o desperfecto. También ha señalado que serguirán analizando posibles soluciones.

En un reportaje publicado en HOY el pasado mes de febrero, Agustina ya advertía de que así no puede vivir y alertaba del deterioro de las relaciones entre los habitantes del bloque. Le llegaron a destrozar las macetas que tiene en la puerta. El caso terminó en juicio. Ha colocado la caja de un televisor en el pasillo para establecer una especie de reservado junto a su portal. Ya entonces quería irse y le pidió al Ayuntamiento que le diera alternativas, unque de momento la situación sigue igual y ahora denuncia que incluso sus hijos y nietos están recibiendo amenazas.