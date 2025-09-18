HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agustina López durante su intevencion en el pleno de este jueves. HOY

Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»

Agustina López denuncia ante la corporación municipal la situación de abandono y deterioro de un edificio en el que «es imposible vivir»

C. M.

Cáceres

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:52

«Por favor, sacadme de allí». Este es el ruego desesperado que ha lanzado en el pleno del Ayuntamiento de Cáceres de este jueves Agustina López, vecina del bloque B de Aldea Moret, un edificio de viviendas sociales dependiente del Consistorio que padece desde hace años los estragos del incivismo y el abandono derivados de la okupación ilegal de los pisos.

Agustina ha intervenido ante la corporación municipal para pedir ayuda. Ella es adjudicataria legítima de una de las viviendas de un bloque en el que son muy pocos los vecinos que están allí de manera legal, ya sea como propietarios o como adjudicatarios. El resto son okupas que hacen imposible la conviencia, y que además tienen amendrentados a quienes se atreven a denunciar la situación, como lleva años haciendo Agustina tanto en el Ayuntamiento como en el IMAS y en los medios de comunicación. Este jueves ha pedido a los concejales de todos los partidos que acudan a ver con sus propios ojos cuál es el estado del inmueble.

«Ya no aguanto más. Allí es imposible vivir, está todo destrozado y nadie paga nada, ni luz, ni agua, ni comunidad, ni nada, es algo inhumano«, ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que la situación es incluso peor a la que había en el famoso bloque C, que fue derribado por el Ayuntamiento.

Agustina mostrando desperfectos en su vivienda en febrero de este año. HOY

Tras la intervención de la vecina, el alcalde, Rafael Mateos, le ha dicho que es consciente de la situación y que los servicios municipales acuden cada vez que reciben el aviso de alguna avería o desperfecto. También ha señalado que serguirán analizando posibles soluciones.

En un reportaje publicado en HOY el pasado mes de febrero, Agustina ya advertía de que así no puede vivir y alertaba del deterioro de las relaciones entre los habitantes del bloque. Le llegaron a destrozar las macetas que tiene en la puerta. El caso terminó en juicio. Ha colocado la caja de un televisor en el pasillo para establecer una especie de reservado junto a su portal. Ya entonces quería irse y le pidió al Ayuntamiento que le diera alternativas, unque de momento la situación sigue igual y ahora denuncia que incluso sus hijos y nietos están recibiendo amenazas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salen a subasta por 150 euros vehículos de alta gama incautados a narcos
  2. 2

    El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio
  3. 3

    El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66
  4. 4 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  5. 5 Intervenidas tres plantaciones de marihuana con varios kilos de cogollos en la provincia de Cáceres
  6. 6

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  7. 7 150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos
  8. 8 Los bomberos intervienen en un incendio en el Provecaex de la carretera del Ferial de Cáceres
  9. 9

    «Es muy doloroso saber que los comentarios humillantes los ha escrito una compañera del partido, estoy muy mal»
  10. 10

    Seis colegios extremeños acortan su jornada por el calor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»

Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»