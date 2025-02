La situación del bloque B de Cáceres alarma a los vecinos: «Aquí mandan los okupas»

«El bloque B está mucho peor que el C; aquí nadie paga nada»

«El bloque B actualmente está mucho peor que el bloque C en su día. No pagamos luz, no pagamos agua y no pagamos comunidad. Nadie paga nada», sugiere Agustina López. Es una de las veteranas del edificio que, recuerda, abrió sus puertas en 1988. La escalera está desconchada. «Arriba no subo porque me da miedo», comenta. Ese caso ya lo conoce el Ayuntamiento. Hace un año los vecinos salieron públicamente a denunciarlo. «Se cae a trozos, aquí no podemos vivir», se quejaron entonces. También recuerdan que el anterior alcalde, Luis Salaya, reconoció que las escaleras no cumplían las condiciones mínimas y que se iban a arreglar. «Tememos que se nos caiga un cascote encima», relataron Juana Caballero y Felisa Gómez. En el año 2016 ya fue acordonada la zona tras sufrir un derrumbe. El edificio tiene casi cuatro décadas y el mantenimiento deja mucho que desear. Lo demuestran las imágenes del garaje. Es un pozo oscuro de suciedad y objetos por los suelos. Se ven cajas, restos de fruta, botellas. Hasta una bicicleta. Hay balsas de agua estancada. «Si va allí, llévese mascarilla», le recomendaron los vecinos a la entonces alcaldesa Elena Nevado en 2016. Un informe de la Dirección de Salud del área de Cáceres lamentaba las condiciones de salubridad existentes y recordó que la competencia era municipal.