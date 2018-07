La tendera de San Jorge no cerrará el local y forzará el desahucio obligatorio La tienda de recuerdos de San Jorge sigue abierta. :: jorge rey Ana Belén Garrido está de baja médica por ansiedad mientras el establecimiento de recuerdos sigue abierto y atendido por un familiar MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Viernes, 20 julio 2018, 08:29

Ana Belén Garrido, la tendera de la Plaza de San Jorge, se encuentra de baja médica por ansiedad ante la inminente orden de desahucio del establecimiento que ocupa, propiedad del Ayuntamiento. Según la diligencia dictada por el Juzgado número 5 de Cáceres, tiene de plazo hasta mañana, día 21, para marcharse de la tienda y recoger todas sus pertenencias. Al ser el sábado un día inhábil para la administración, el plazo real terminaría el próximo lunes, 23 de julio.

Pero Ana Belén no cerrará la tienda durante este periodo voluntario. «No tengo pensado recoger. No me encuentro ni con ganas ni con fuerza para desmantelar la tienda», ha asegurado a este diario.

La semana que viene finaliza la orden de lanzamiento voluntario marcada por la justicia. Cuando un inquilino no abandona el local por su propia voluntad, el juzgado procede a llevar cabo un desahucio obligatorio, cuya fecha todavía no estaría fijada.

El Juzgado número 5 de Cáceres dio de plazo hasta el día 21 de julio para que abandonara el lugar

Ana Belén Garrido se encuentra de baja desde el pasado 5 de julio. «Estoy en tratamiento médico y voy a revisión cada semana. Estoy muy nerviosa por toda esta situación. Si me cierran el local, me quedo sin ingresos. ¿Cómo pago yo mi hipoteca?», se cuestiona la afectada.

Pese a su ausencia, la tienda de recuerdos de la Plaza de San Jorge, situada en el corazón de la Ciudad Monumental, permanece abierta al público atendida por un familiar.

La pugna entre Garrido y el Ayuntamiento suma ya tres años y medio de recorrido. El Consistorio comunicó a la tendera su decisión de no renovar el contrato de alquiler que finalizaba el 1 de enero de 2015. La idea es que el establecimiento se incorpore a la cafetería anexa regentada actualmente por la Fundación Mercedes Calles en locales que también son de propiedad municipal, de tal forma que todo forme un conjunto a la hora de alquilarlo.

Sin embargo, Garrido se ha negado a marcharse al considerar que el Ayuntamiento debería haberle brindado a ella en primer lugar la opción de continuar con el negocio, tras revisar el alquiler de renta antigua que conserva.

Hasta ahora, los tribunales han ido dando la razón al Consistorio y han señalado que la tendera debe de abandonar el local que ya ocuparon sus padres desde el año 1969. Primero fue la Audiencia Provincial, que en marzo de 2016 dictó una sentencia en la que ordenaba el desalojo de la tienda. Y el último revés judicial para Ana Belén Garrido llegó el pasado mes de junio, cuando el Juzgado número 5 le daba un plazo de un mes para desalojar el local. En la diligencia se hace constar que si Ana Belén deja algo en el interior en el establecimiento transcurrido este plazo «se considerarán bienes abandonados a todos los efectos».

Garrido recurrió al Tribunal Supremo la sentencia de desalojo dictada por la Audiencia Provincial y todavía permanece a la espera de que se pronuncie.