Cristina Núñez Cáceres Miércoles, 23 de octubre 2024, 20:53

Ya no es noticia, ha dejado de sorprendernos que en la calle veamos más perros que niños. La demografía española tiene rasgos caninos, con ... una natalidad declinante y una verdadera legión de personas que prefiere la compañía de los canes, el mejor amigo del hombre. «Yo, que también lo tengo, me doy cuenta de que al parque solo van perros, hay tantos que el otro día me decía una amiga que los perros van a pagar nuestras pensiones, ocupan un lugar importantísimo en nuestras vidas». Esto piensa Marce Solís, el director de 'Si mi perro hablara y habló (Diario del perro de una viciosa)', la obra de microteatro y cabaret que se estrena este jueves a las 21.00 horas en el espacio Belleartes y que tendrá un nuevo pase el viernes a la misma hora. La compañía LaBotika Teatro estrena, después de algunos años sin producir un nuevo trabajo. y lo hace con una propuesta experimental de humor en formato de café teatro.

El texto, escrito también por Marce Solís, era en principio un monólogo que le encargó la actriz cacereña Martuska. Este proyecto quedó aparcado al irse esta artista a Madrid, y resucitó, con pequeños cambios, adaptado a Raquel Jiménez, actriz y profesora en el IES Al-Qázeres. Hubo un cambio más, y no de poco calado. «Viendo un vídeo de la Virgen de la Montaña bailando el redoble vi a Alonso Torres Ventosa y se me ocurrió que podía hacer de perro. «Se lo propuse, me pareció un poco raro pero me dijo que sí», explica Marce. Torres Ventosa es tenor y miembro de la tuna, y ahora, en esta obra, borda su papel canino. «Lo hace de maravilla, es un actor magnífico, él había hecho Zarzuela pero nunca un papel cómico, se ha metido tanto en el papel que mi perro le respondía en los ensayos cuando ladraba». El montaje es una reflexión sobre la relación de los humanos y los perros. «Hay muchas razones por las cuales hay tantos perros, una de ellas es que la gente no quiere estar sola pero tampoco quiere compromiso con las personas, hay cierto exceso, veo que la gente tiene hasta tres perros». Aunque el humor lo empapa todo, el texto tiene un sentido crítico. «En la obra lo decimos, a los perros hay que tratarlos como perros y luego como amigos» señala este creador, que remarca que los dueños de canes se van a sentir identificados «plenamente» con lo que se plantea en la obra. «Hay cosas que no haces delante de tu pareja pero que sí haces delante del perro, lo sabe absolutamente todo y él es el que mejor te conoce». Estos animales moldean la vida de las personas –«yo salgo a la calle muchas veces porque me obliga mi perro»–, reconoce este autor y también el entorno, con arquitectura que se adapta a su presencia en los hogares. «Es toda una revolución social». Los últimos trabajos escénicos de Marce Solís han estado enfocados al teatro social, como la obra 'Temor creíble' (drama-cabaret), en el que abordaba el fenómeno migratorio desde el prisma de los homosexuales. Antes había estrenado 'Tú a Ibiza y yo a Lampedusa', una comedia que trataba las dificultades de las personas que migran a través del mar, en patera. En ambos casos trabajó con actores que habían vivido esas situaciones. La obra que hoy se estrena llega en un formato íntimo que va a girar y que tiene cabida en escenarios pequeños.

