En Cáceres ya hay un perro por cada tres vecinos

El número de perros sigue en aumento en la capital cacereña y ya hay uno por cada tres habitantes. Así se desprende de los datos ... del registro del Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres, que contabiliza un total de 32.346 canes en el término municipal, de los que 932 están considerados potencialmente peligrosos.

La ciudad cuenta en estos momentos con 96.117 habitantes empadronados, según el último censo municipal, actualizado a 1 de enero de 2021. Así las cosas, la proporción exacta es de 2,97 ciudadanos por cada perro.

Hace tiempo que la población canina superó a la infantil a nivel nacional. Los cifras de Cáceres no solo confirman esta tendencia a escala local sino que aportan otro dato revelador. El número de perros cuadruplica en estos momentos al número de niños menores de diez años. Según el padrón municipal, hay 7.827 niños con una edad comprendida entre los cero y los nueve años. La proporción en este caso es de 4,1 canes por cada menor empadronado.

Hablar de una población de 32.346 perros en una ciudad pequeña que no llega a los 100.000 habitantes resulta sorprendente. Sin embargo, en el Colegio de Veterinarios la cifra se asume con total naturalidad. Eso sí, la corporación puntualiza que dentro de este dato están incluidas, por ejemplo, las rehalas de cazadores. Y que hay propietarios cuyos perros han fallecido y que no han tramitado la baja. En cualquier caso, esta última circunstancia no alteraría sustancialmente la cifra global, según se estima desde el colegio oficial.

El Ayuntamiento tiene su propio censo, donde hay en la actualidad 6.950 canes inscritos. Aunque todos los dueños de mascotas están obligados a censarlos en el registro municipal, la realidad es que muchos no lo hacen.

Esto explica la gran diferencia existente entre los datos que maneja el Consistorio cacereño y el Colegio de de Veterinarios, que se nutre de las altas que se producen en las clínicas de la ciudad y que gestiona, junto con el colegio de Badajoz, el registro de animales de compañía de Extremadura (Riace).

En la provincia cacereña el dato de perros asciende a 223.845 (de los que 4.491 son potencialmente peligrosos), mientras que en la provincia pacense son 358.857 (8.135 potencialmente peligrosos). En Plasencia el número de canes contabilizados es de 12.609, según las cifras de los veterinarios cacereños.

El efecto de la pandemia

Al presidente del colegio, Juan Antonio Vicente, no le pilla de improviso que haya un perro por cada tres cacereños ni que la cifra de canes cuadruplique a la de niños menores de diez años en la ciudad. «No me sorprende viendo la evolución que estamos teniendo en la sociedad. En cada familia hay una mascota», dice.

La pandemia, prosigue Vicente, ha reforzado más esta tendencia. «Ha influido en el comportamiento social. Hay muchas menos relaciones sociales que antes y esto hace que tengas más dedicación dentro de tu hogar e invita tener una mascota como animal de compañía», reflexiona al tiempo que hace un llamamiento para acudir al Refugio y adoptar perros abandonados antes que comprarlos.

Como consecuencia del incremento de la población canina, las clínicas de la ciudad (hay 36) han reforzado sus plantillas y van ampliando sus servicios.