La suspensión del Mercado Medieval de Cáceres perjudica sobre todo a bares y artesanos

Empleados de Rivendel recogen este miércoles la decoración medieval que se había colocado tras el anuncio de la suspensión del mercado.

Hosteleros y artesanos son los dos sectores más perjudicados por la suspensión el miércoles del Mercado Medieval de las Tres Culturas debido al temporal de lluvia y viento. La cita, que debería haber arrancado este jueves y prolongarse hasta el domingo, es uno de los eventos más masivos de la ciudad.

«Puede ser el tercer emblema de Cáceres, por detrás de la Semana Santa y el Womad», asegura rotundo Emilio Rey, el veterano hostelero de la Plaza Mayor, propietario del restaurante El Pato. Cuenta que para estos días tenía previsto reforzar su plantilla con cuatro empleados extras para dar respuesta al gran volumen de público que atrae el Mercado Medieval. Esas contrataciones, explica, no las hará finalmente. También ha reforzado su almacén con un pedido extraordinario de bebidas a las que irá dando salida poco a poco.

«Los días del Mercado Medieval son de los más fuertes que tiene la hostelería del centro. Deberían haberlo aplazado a otra fecha. Es un fastidio que no se haga», sugiere Rey.

La idea de aplazar la cita a otro fin de semana no es exclusiva de este hostelero. La compartían también los artesanos locales que iban a poner sus puestos en el mercado, una decena. «Pensamos que había que aplazarlo y no suspenderlo. Para la hostelería y el comercio es una faena», resuelve Mané Miranda, miembro de la Asociación de Comerciantes y Artesanos de Cáceres. «Pero la verdad es que hacerlo en estas condiciones era inhumano», agrega en referencia al viento y la lluvia. En Cáceres, que ayer estuvo en alerta amarilla, se registraron rachas de viento que alcanzaron los 70 kilómetros por hora.

El Ayuntamiento insiste en trasladar dos ideas. Por un lado, que el equipo de Gobierno consultó el martes a la Secretaría General si era posible aplazar esta cita ante la «mera previsión de lluvia» y que la respuesta fue que no se podía porque el contrato de adjudicación especifica unas fechas concretas para la edición de este año.

A esto se suma que la organización del Mercado Medieval en los próximos fines de semana colisionaría con los preparativos de la programación navideña, como la instalación de las luces o la colocación de la pista de hielo en la Plaza Mayor, cuyo plazo de licitación finaliza el próximo miércoles. Está previsto que el encendido sea el 28 de noviembre.

«La suspensión ha sido un varapalo importante. Ahora tenemos los almacenes llenos», agrega Miranda al tiempo que apunta que, al menos, los artesanos locales no han tenido que asumir gastos de desplazamiento. La peor parte se la han llevado los artesanos procedentes de otras provincias que se desplazaron hasta Cáceres y tuvieron que recoger sus puestos tras el anuncio municipal. El Ayuntamiento justificó su decisión «por motivos de causa mayor», después de que durante la mañana del miércoles se activaran los avisos meteorológicos por fuertes lluvias y vientos.

El Consistorio avanza que Rivendel, empresa adjudicataria del Mercado Medieval para 2025 y 2026 a cambio de un canon anual al Ayuntamiento de 90.000 euros, también organizará la cita de 2027 al suspenderse la de este año.

Mientras tanto, desde Aptuex (Asociación de Apartamentos Turísticos), indican que la cancelación del mercado apenas tiene incidencia en la ocupación. «Prácticamente estamos completos para el fin de semana porque es temporada alta y la gente no viene a Cáceres por el Mercado Medieval. Se lo encuentra cuando están aquí», zanja Javier Gutiérrez, presidente de Aptuex.

Ampliar El local situado en el número 12 de la calle San Pedro acoge un Minimercado Medieval. JORGE REY Una 'alternativa' de última hora en un local de la calle San Pedro Lo han llamado «Minimercado Medieval» y la iniciativa trata de ayudar a los artesanos locales que se han quedado sin poder acudir al auténtico mercado al ser suspendido por los avisos de fuertes vientos y lluvias. Un establecimiento de la calle San Pedro, junto a San Juan, ha brindado sus instalaciones para que varios de estos artesanos pongan aquí a la venta su mercancía durante la jornada de hoy, además de la del sábado y el domingo. El local se ha decorado para la ocasión con motivos medievales y los tenderos también estarán vestidos con trajes de época. Este local, que durante años albergó la tienda de medias de Calzedonia, está regentado en la actualidad por Inma Polo, que es la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Artesanos de Cáceres. Ante la cancelación del mercado, ha decidido dar cabida en su tienda a varios de sus compañeros de asociación.