Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres La Junta Local de Seguridad acuerda por unanimidad no celebrar esta edición debido a los avisos por fuertes lluvias y viento

María José Torrejón Cáceres Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:10 | Actualizado 13:27h.

Suspendido el Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres. La Junta Local de Seguridad celebrada este miércoles ha decidido no celebrar esta edición debido a las alertas meteorológicas por lluvias y vientos.

Así lo ha comunicado este miércoles, a las 13.06 minutos, el Ayuntamiento de la capital cacereña. Cáceres se queda sin Mercado Medieval, una de sus citas de referencia. Se descarta su aplazamiento debido que, por cuestiones de programación, es inviable hacerlo otro fin de semana ya que chocaría con los preparativos navideños. Se prevé que en breve comience la instalación de la pista de patinaje en la Plaza Mayor, una vez que sea adjudicada la semana que viene.

A la reunión celebrada en el Consistorio han asistido representantes de la Subdelegación del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil, Servicio Extremeño de Salud (SES), Dirección General de Emergencias y Protección Civil, Sepei (bomberos), Policía Local, Valoriza, Cruz Roja y DYA, además de integrantes de la empresa adjudicataria de esta edición, Solo Artesanos (cuyo nombre comercial es Rivendel).

Se trata de una decisión sin precedentes, que el Ayuntamiento justifica "por motivos de causa mayor" debido a la evolución de las alertas meteorológicas. "La Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) ha activado avisos meteorológicos adversos para los próximos días, hecho que ha llevado a la Junta Local de Seguridad a tomar la decisión de suspender esta edición; sin la posibilidad de aplazamiento", subraya el Consistorio".

Hay que recordar que hasta la reunión de este miércoles, el Ayuntamiento de Cáceres había venido asegurando que se mantenían las fechas, aunque se estaba muy pendiente de la evolución meteorológica y de los avisos por lluvia y viento activados para la jornada de mañana en la capital cacereña por la irrupción del temporal Claudia.

La Aemet ha activado la alerta amarilla por vientos para este jueves. Se prevén unas rachas máximas de 70 kilómetros por hora. La previsión de lluvia para todo el fin de semana es del cien por cien. De hecho, el Consistorio no descartaba que los puestos tuviesen que cerrar si, en un momento determinado, había riesgos, siguiendo el mismo protocolo que se aplica para el cierre perimetral de los parques.

Desde el Consistorio mantenían hasta ahora que, en función de la evolución de las previsiones, se adoptarían decisiones sobre el traslado y cancelación de las actividades paralelas. Por ejemplo, las propuestas programadas en el Foro de los Balbos (actividades infantiles y degustaciones gastronómicas) se iban a llevar a los soportales del Ayuntamiento. Pero finalmente se ha optado por la cancelación.

