La Pasión Viviente de Cáceres recrea por primera vez la Última Cena y alcanza los 27 pasajes

La Pasión Viviente de Cáceres, el montaje creado en 2018 para anticipar la Semana Santa al jueves previo al Domingo de Ramos, ultima ... los preparativos de su sexta edición con novedades importantes. Por primera vez se recreará la escena de la Última Cena y el número de pasajes que integran el espectáculo se eleva hasta los 27 en sus casi tres horas de duración. El año pasado hubo 25. Otra de las grandes novedades es que el actor cacereño Pablo Mejías será el encargado de encarnar a Jesucristo.

La Pasión Viviente tendrá lugar el próximo 10 de abril. Transcurrirá en su integridad por la Ciudad Monumental de Cáceres y comenzará a las 20.30 horas. A diferencia del año pasado, las primeras escenas transcurrirán con luz natural, ya que esta vez la Semana Santa Santa –la edición del año pasado fue el 21 de marzo– es más tardía y además ya está en vigor el horario de verano.

La batuta la llevará el director venezolano Marcos Yépez, responsable de las últimas cuatro ediciones. Avanza que el episodio evangélico de la Última Cena transcurrirá en las inmediaciones del Arco de la Estrella, justo antes del capítulo de la Oración en el Huerto (que tiene lugar en la plaza del Conde de Canilleros).

Ampliar Imagen de la Pasión Viviente de Cáceres de 2024. JORGE REY

Ha añadido, además, otro pasaje, que consistirá en la rifa de las vestiduras de Jesucristo por parte de los soldados romanos. Tendrá lugar antes de la crucifixión, escena que se recrea cada año en la plaza de San Pablo en el tramo final del montaje.

Cerca de 250 personas, entre actores, extras, integrantes de bandas de música, coros y componentes de las asociaciones Ara Concordiae y Emérita Antigua de Mérida, armarán un año más un espectáculo que cada año afianza su tirón y logra llenar de público la parte antigua. El año pasado la cita reunió a cerca de 11.000 espectadores, según el dato difundido por la asociación Pasión Viviente, el colectivo que hay detrás de esta propuesta.

La acción, recuerda Yépez, arrancará en la Plaza Mayor con la escena de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cada año la asociación elige a un actor diferente para encarnar al protagonista. Y en esta ocasión, tal y como avanzó este diario, el elegido ha sido Pablo Mejías López (Cáceres, 1992), antiguo alumno de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD).

Los ensayos están en marcha. El pasado miércoles Mejías se caracterizó como Jesús de Nazaret para grabar en el Paseo Alto un 'teaser', un vídeo breve promocional de la Pasión Viviente que se difundirá en redes sociales a modo de reclamo para la cita.

El desafío del protagonista

En la Pasión Viviente, que se centra en las últimas horas de vida de Jesucristo, todo los focos estarán puestos en el protagonista. Tras las escenas de la Oración en el Huerto o de la condena a muerte (que transcurre en la Plaza de San Jorge), Jesús inicia un largo y duro vía crucis por los adarves hasta llegar a la plaza de San Pablo, donde tiene lugar la crucifixión. Texto y trabajo físico se dan la mano en un papel que no deja indiferente.

«Creo que puedo aportar una mirada diferente y me apetece mucho. Además, cumplo 33 años y mi padre es carpintero», señala Mejías en referencia a sus coincidencias con el personaje al que interpreta. «La parte antigua es como mi segunda casa. Me formé allí. Hay una parte de mí que no se va a sentir extrañado porque me conozco cada rincón», admite. «Afronto este reto con un gran cariño y con una gran responsabilidad porque sé que para mucha gente es importante. Es una figura que representa mucho para muchas personas», indica.

Cuenta Mejías, de impactantes ojos claros y melena morena, que para prepararse el papel se ha fijado en el arte pictórico y en películas como 'La Pasión de Cristo' de Mel Gibson. «Es un referente a nivel mundial», indica sobre la cinta. Ha visionado, además, otros trabajos como 'Rey de reyes'. «Y he vuelto a ver una obra de teatro, 'El testamento de María', de Blanca Portillo», añade, donde se aborda el lado más humano del personaje al que encarnará.