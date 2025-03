«A nivel actoral es un personaje que tiene mucho jugo. No creo que haya un personaje más famoso que Jesús, a pesar de lo ... que dijesen los Beatles», señala Pablo Mejías (Cáceres, 1992), el actor que el próximo 10 de abril protagonizará la Pasión Viviente de Cáceres metido en la piel de Jesús de Nazaret. Hace referencia a la polémica frase pronunciada por John Lennon en la década de los 60. «Somos más populares que Jesús», dijo el músico.

«Voy a intentar hacer un hombre de verdad, un hombre humano, cercano a los suyos, que desprenda amor, cariño y respeto. Quiero que la gente, cuando me mire, vea la parte importante del mensaje de Jesús: ama, respeta y, si hace falta, pon la otra mejilla. Esa es la parte que me interesa como persona y transmitir como actor. Además este año me viene clavado porque cumplo 33, la edad de Cristo, y mi padre es carpintero. A veces parece que las cosas llegan cuando tienen que llegar y en el momento preciso», indica sobre sus coincidencias con el personaje al que interpreta. «Voy a hacer –prosigue– un Jesús muy humano, muy natural y estoy trabajando mucho una voz que abrace a las personas a las que habla Jesús. Soy un actor de voz y creo que eso va a llegar de alguna manera», zanja.

Formado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD), Mejías es conocido por su papel en la serie 'La catedral del mar'. Codirige, además, la escuela de esgrima Acero de la capital cacereña.

Siempre lo tuvo claro

Tras estudiar en el colegio Licenciados Reunidos y en los institutos Universidad Laboral y Al-Qázeres, Pablo Mejías se matriculó en la ESAD porque siempre tuvo claro que lo suyo era la interpretación. Al finalizar sus estudios en Cáceres, en el año 2015 hizo las maletas para cursar un máster en la escuela 'Central de cine' de Madrid. Allí entró en contacto con Juan León, el director de casting de 'La catedral del mar', quien le brindó la oportunidad de hacer la prueba y conseguir el que hasta ahora ha sido uno de sus papeles más relevantes.

Mejías cogerá el testigo de Máximo Leal (Mérida, 1995), también antiguo alumno de la ESAD de Extremadura, que fue el encargado de interpretar a Jesucristo en la edición de 2024. Hay que recordar que el espectáculo cambia cada año de intérprete principal. Leal cogió el testigo a su vez de Víctor Teomiro.