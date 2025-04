El Jueves Santo arranca en Cáceres con la suspensión de la procesión de la Sagrada Cena

La inestabilidad meteorológica sigue causando estragos en la agenda cofrade. La Semana Santa de Cáceres suma este Jueves Santo una nueva suspensión -y ya van ... cinco- con la cancelación esta mañana de la procesión de la Sagrada Cena desde la parroquia de Santiago.

Había más hermanos de carga que nunca alineados en la parte posterior de la plazuela, aguardando la decisión de la junta de gobierno de la hermandad para saber si podrían o no echarse a hombros los tres pasos que saca a la calle esta cofradía. Y la decisión se hizo pública a las once y seis minutos de la mañana desde el altar de la iglesia de Santiago.

«Llega uno de los momentos más duros para un mayordomo y para su junta de gobierno. Hemos tomado la decisión de suspender la procesión. Hemos llamado a la Agencia Estatal de Meteorología y no nos aseguran que no haya agua», comunicó Ricardo Fernández, mayordomo de la hermandad.

«El problema -prosiguió- es la envergadura del paso de la Sagrada Cena. No es fácil de manejar, ni se puede refugiar en cualquier sitio. El problema también es el suelo. Hemos velado siempre por mantener la seguridad de todos vosotros y del patrimonio de la cofradía. Es mucho lo que se pone en juego. Y ciertamente el tiempo no nos da una seguridad para salir. No nos podemos arriesgar», apostilló Fernández.

Ampliar Acto celebrado en el interior de Santiago. ARMANDO MÉNDEZ

La desolación se apoderó entonces de los asistentes. Al no poder realizar su estación de penitencia, la hermandad ha optado entonces por realizar un acto dentro de Santiago, que ha contado con las actuaciones de las dos bandas contratadas para la ocasión: la de Bienvenida y la de Llerena.

El momento más emotivo ha sido, sin duda, el broche final. Ambas agrupaciones musicales han interpretado 'La saeta', con letra de Antonio Machado, un tema que normalmente se toca cuando el paso de la Sagrada Cena se adentra en la Plaza Mayor. Entonces, todos los hermanos de carga presentes en el templo se han abrazado delante los pasos y han seguido el ritmo de la música.

Han seguido así las indicaciones de Pablo Melchor, toda un institución en la cofradía. Fue subjefe de paso de la imagen de la Segrada Cena con Antonio Rubio. Posteriormente fue jefe de paso de la Virgen del Sagrario y en la actualidad dirige a los hermanos de carga de la Sagrada Cena, un paso que pesa 2.300 kilos. «Es muy difícil quedarse en casa pero con el riesgo de lluvia que había no puedes poner en riesgo todo. Estábamos para salir. Había dos turnos para la Virgen, cuatro para el Ángel y un turno completo para la Cena. Había 95 y con 95 se puede sacar el paso. Pero justo cuando estaba hablando el mayordomo ha comenzado a llover», ilustraba.

Modificaciones

Hay mucha incertidumbre entre el resto de cofradías que desfilan este Jueves Santo y durante la Madrugada. La hermandad de Jesús Condenado ha comunicado a través de sus redes sociales unos cambios de última hora para su desfile de las 00.30 horas, cuya salida estaba prevista desde el convento de Santa Clara.

La hermandad ha cancelado el traslado de su imagen desde la ermita de la Paz, donde está habitualmente, hasta Santa Clara. Y ha diseñado un recorrido alternativo más corto desde este punto. «Si las condiciones meteorológicas lo permitieran, se intentará organizar una salida procesional desde la ermita de la Paz hasta la iglesia de San Juan. En caso de que las condiciones nos impidan salir a la calle con Jesús Condenado de manera digna y segura, celebraremos un acto dentro de la ermita de la Paz para los propios hermanos», avanza la hermandad.