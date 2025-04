Maratón de procesiones en Cáceres para un Jueves Santo con mucha incertidumbre

María José Torrejón Cáceres Jueves, 28 de marzo 2024, 08:33 | Actualizado 14:07h. Comenta Compartir

En la Semana Santa de Cáceres, declarada de interés turístico internacional, el Jueves Santo se funde con la Madrugada y componen la jornada más intensa de la Pasión: un total de seis cofradías sacan a la calle 23 pasos en una horquilla de 18 horas (entre las 11.00 horas de hoy y las 5.00 del Viernes Santo).

Las hermandades tienen todo preparado para sus estaciones de penitencia. Pero viven las horas previas al inicio de sus desfiles con mucha incertidumbre, motivada por la inestabilidad meteorológica de esta edición. Para hoy, en concreto, la Agencia Estatal de Meteorología da un riesgo de lluvia del 95 por ciento hasta las doce de la mañana. Y, a partir de ahí, la probabilidad se eleva hasta el cien por cien.

Procesión de la Sagrada Cena 11.00 horas

Este hecho hace a las hermandades afrontar la jornada con mucha prudencia y buscar alternativas por si los peores pronósticos se cumplen. «Las previsiones van cambiando pero de once de la mañana a una de la tarde da agua. Si siguen así las cosas, no saldremos. Haremos un acto dentro de Santiago. No podemos poner en riesgo todo el patrimonio. De momento, seguiremos esperando. Aunque las previsiones son las que son», asegura Ricardo Fernández, mayordomo de la cofradía de la Sagrada Cena, encargada de abrir una agenda maratoniana de procesiones con su salida, si el tiempo lo permite, a las once de la mañana desde la parroquia de Santiago.

Procesión del Amor 19.30 horas

El de la Sagrada Cena es uno de los pasos más monumentales de la Semana Santa cacereña. A él se suman el de la Virgen del Sagrario, que ha sido restaurada, y el paso juvenil del Triunfo de la Eucaristía.

Procesión de la Vera Cruz 20.00 horas

La de la Sagrada Cena es la única estación de penitencia programada para la mañana. La sesión vespertina se abre a las 19.30 horas en la capilla del colegio San José. Desde aquí la cofradía del Amor iniciará su recorrido con tres pasos: el Cristo del Amor (talla de 1930), Nuestra Señora de la Caridad (siglo XVIII) y el paso infantil de Nuestro Padre Jesús de la Entrega.

Procesión del Cristo del Humilladero 22.00 horas

Media hora después, a las 20.00 horas, está prevista la salida de la cofradía de la Vera Cruz desde San Mateo, una de las de mayor solera de la fiesta cacereña. Cinco pasos saldrán a hombros de los hermanos de carga para iniciar su descenso por la calle Ancha. Se trata de la Oración en el Huerto (1898), el Beso de Judas (1931), La Flagelación (1913), el Cristo de la Salud y de la Expiración (siglo XVI) y la Dolorosa de la Cruz (1953). Está previsto el estreno de una marcha dedicada a esta última imagen, compuesta por Noé Muriel Pérez.

Procesión de Jesús Condenado 00.30 horas

Desde San Mateo la acción se traslada al barrio del Espíritu Santo, que vivirá su segunda procesión de esta Semana Santa. A las diez de la noche está previsto el inicio de un desfile que pone en la calle una de las tallas más valiosas de la fiesta: la imagen del Cristo del Humilladero, original del siglo XIV. La estación de penitencia se completa, además, con la imagen del Señor de la Columna (1655), recién restaurada, y con la de Nuestra Señora de la Encarnación (1960).

Procesión del Nazareno 5.00

A las doce y media el foco retorna a la Ciudad Monumental. La cofradía de Jesús Condenado, cuya salida está prevista para las doce y media de la noche, ha comunicado que cancela el traslado de su imagen a Santa Clara y ha diseñado un recorrido alternativo más corto desde la ermita de la Paz. Saca en procesión un único paso, el de Jesús Condenado (2011).

Y el broche lo pondrá a las cinco de la madrugada la cofradía del Nazareno desde Santiago con sus ocho pasos. Entre ellos, la imagen de Jesús Nazareno (1609) y el Cristo de las Indulgencias (XIV). Con todo preparado, ahora solo queda estar pendientes, más que nunca, del cielo.

Ampliar Imagen correspondiente a l Semana Santa de 2023. HOY Abre el centro de atención al cofrade con el 70 por ciento de las citas cubiertas Fue una de las novedades de la Semana Santa del año pasado. Y esta edición regresa. Hoy, Jueves Santo, abre sus puertas el centro de atención al hermano de carga y al costalero, instalado en la sede de la concejalía de Turismo, en la calle Tiendas. Durante la jornada de hoy, la de mañana y la del Sábado Santo el centro permanecerá abierto de 10.00 a 14.00 horas. Cuatro fisioterapeutas ofrecerán atención especializada a los hermanos que lo demanden para aliviar las molestias generadas por cargar con los pasos. Las atenciones se prestan bajo cita previa. Ayer por la mañana ya estaban cubiertas el 70 por ciento de las citas disponibles. Este servicio, que se complementa con charlas, es posible gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento de Cáceres y el Colegio de Fisioterapeutas de Extremadura. El presupuesto es de 3.000 euros. Todavía se puede reservar hueco en los teléfonos 680 144 802 ó 663 500 530.