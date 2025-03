«Es importante que se valore al saetero cacereño en la fiesta»

María José Torrejón Cáceres Miércoles, 13 de abril 2022, 09:53 | Actualizado 10:34h. Comenta Compartir

La cantaora cacereña Miriam Cantero es la encargada de abrir hoy el ciclo de saetas en la calle que han organizado por primera vez en la ciudad la asociación Flamencos de Verdá, la peña José Mercé y el Ateneo de Cáceres con el fin de retener en la capital a los saeteros locales y engrandecer la Semana Santa. Miriam cantará esta noche a la Virgen de la Esperanza desde la Plaza de la Concepción. Más tarde lo hará Tamara Alegre en la procesión del Cristo Negro. En total, siete saeteros protagonizarán diez actuaciones hasta el Viernes Santo.

«Un ciclo como este estaba haciendo falta en Cáceres. Es importante que, de alguna manera, se le dé valor al saetero cacereño y que podamos hacer nuestras saetas en casa», comenta.

La Virgen de la Esperanza es muy importante para Miriam porque fue la primera imagen con la que desfiló vestida de mantilla, cuando apenas tenía siete u ocho años.

«Yo no daría importancia al hecho de que las saetas se remuneren o no, sino al hecho de que es una actividad organizada. Los saeteros no vamos a interrumpir las maniobras de los hermanos de carga ni viceversa. Va a ser algo muy controlado», explica.

Semana Santa es temporada alta para los saeteros. «Al ser nuestra profesión, nos llaman con meses de antelación para cantar nuestras saetas fuera». A quienes rechazan remunerar esta práctica al considerar que debe ser una muestra de fe de cada cantaor, Cantero defiende la necesidad de programar un ciclo como el de este año. «Cualquier saetero, como Manuel Cuevas o Diana Navarro, tiene su caché. Esto no quiere decir que la saeta se cante sin devoción, buscando un interés económico. La saeta siempre se canta con devoción. Si no, no sería saeta».