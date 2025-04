Cáceres escenifica el Descendimiento bajo techo pero se queda sin la procesión del Santo Entierro

María José Torrejón Cáceres Viernes, 18 de abril 2025, 22:19 Comenta Compartir

La lluvia ha obligado a cancelar la procesión del Santo Entierro en Cáceres, prevista para la tarde de este Viernes Santo, una jornada en la que también se ha suspendido la Procesión Magna, la gran novedad de esta Semana Santa en la capital cacereña.

La agenda vespertina ha arrancado en la ermita de la Soledad, desde donde se ha trasladado a las ocho de la tarde una urna vacía en dirección a la parroquia de San Mateo. En el interior de este templo se ha escenificado la ceremonia del Descendimiento, un ritual en el que participan, además de la cofradía de la Soledad y el Santo Entierro, la de la Vera Cruz, Amparo y Jesús Condenado.

Esta ceremonia, que consiste en descolgar de la cruz a un cristo articulado, se escenifica cada primavera en la plaza de San Pablo. Este año, como novedad y con motivo de la Magna, iba a tener lugar de manera excepcional en la plaza de San Jorge. Pero, a la vista de las previsiones meteorológicas, se ha llevado a cabo bajo techo, en el interior de San Mateo. El templo se ha llenado para la ocasión.

Ampliar Momento en el que el Cristo articulado se baja de la cruz para ser introducido en la urna. JORGE REY

Una amplia representación institucional ha asistido a este acto. Hay que tener en cuenta que la procesión del Santo Entierro está considerada el desfile oficial de la ciudad y por este motivo asiste un gran número de autoridades. No han faltado ni el obispo de la Diócesis, Jesús Pulido, ni el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos.

Terminada la ceremonia, la junta de gobierno de la cofradía de la Soledad ha mantenido un breve encuentro para decidir qué hacer. Poco después Ignacio Lucero, mayordomo de la hermandad, ha subido al altar en compañía de la vicemayordoma, Guadalupe Morcillo, para comunicar la decisión: la procesión del Santo Entierro quedaba suspendida. A esa hora, cerca de las 20.45, llovía en la calle. La idea era, si el tiempo lo permitía, llegar hasta San Juan y, de camino, incorporar al cortejo la imagen de la Virgen de Soledad, que se ha quedado en su ermita sin poder salir este año.

Ampliar Paraguas en las inmediaciones de San Mateo, este Viernes Santo por la tarde. JORGE REY

Morcillo ha leído un texto en el que ha compartido con los asistentes cuáles son las sensaciones de un hermano de carga cuando se suspende su procesión. «Hay noches de Semana Santa en las que las imágenes no salen. No porque no se quiera, sino porque el cielo decide por encima de la voluntad, del esfuerzo y hasta de la propia fe. Pocas cosa dejan una sensación tan extraña como estar listo para salir y quedarse dentro», ha subrayado.

Durante la mañana de este Viernes Santo Cáceres sí ha podido disfrutar de sus dos desfiles programados: el del Cristo de la Expiración (Andaluces) y el del Cristo del Calvario (Estudiantes). Ambas hermandades han recortado sus recorridos y el agua les ha sorprendido en plena calle, por lo que se han visto obligadas a cubrir sus pasos con plásticos.

La Procesión Magna, que se celebra cada cinco años, se había hecho coincidir en esta ocasión con el Santo Entierro. Nueve pasos de otras tantas cofradías se iban a sumar a los dos de la hermandad de la Soledad. Y, de manera conjunta, iban a hacer un recorrido común que arrancaba en la plaza de Santa María. Pero no ha podido ser.

