Cáceres suspende su Procesión Magna de esta tarde por el riesgo de lluvia

No va a poder ser. Cáceres se quedará este año sin su Procesión Magna, la principal novedad de la Semana Santa de 2025, prevista para este Viernes Santo por la tarde. La comisión organizadora de este desfile ha emitido al filo de la una de la tarde un comunicado en el que confirma la suspensión de la cita, «ante la situación de inestabilidad meteorológica». Se trata de una decisión, subraya, «tan dolorosa como necesaria».

«Las previsiones actuales -prosigue la nota- impiden garantizar el correcto traslado de las imágenes participantes, en especial las de la cofradía de la Soledad, cuya titular, Nuestra Señora de la Soledad, no podrá ser llevada hasta el Obispado de Cáceres al inicio de esta tarde». «La inestabilidad atmosférica también compromete la seguridad en los traslados que cada una de las imágenes debían realizar desde sus templos, dos horas antes del comienzo oficial, así como su posterior regreso una vez finalizado el acto».

Hay que recordar que la Procesión Magna se ha hecho coincidir este año con el Santo Entierro. De ahí que su denominación oficial sea Santo Entierro Magno. Un total de once pasos se iban a dar cita en este desfile extraordinario, que tenía previsto su recorrido conjunto a las 20.30 horas desde la plaza de Santa María.

La Soledad mantiene su salida

Sí mantiene su salida la cofradía de la Soledad y el Santo Entierro desde su ermita en el formato habitual de todos los años, a las 19.30 horas. «Esta decisión se tomará a última hora de la tarde, en función de la evolución meteorológica y siguiendo el criterio de prudencia que ya han aplicado en los últimos días las distintas cofradías cacereñas», señala la comisión sobre una posible cancelación de este desfile.

Ampliar Toño Pérez, chef de Atrio, enciende con soplete las velas de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza de la cofradía de la Expiración. JORGE REY

Cáceres sí ha disfrutado este Viernes Santo por la mañana de los dos desfiles previstos, aunque ambos han recortado sus recorridos por la amenaza de nubes.

A las once de la mañana ha iniciado su salida desde el palacio de la Torre de Sande la cofradía de la Expiración (Andaluces), capitaneada por Nieves Brazales, hija del fundador de esta hermandad, Jesús Brazales. La hermandad ha diseñado un itinerario más corto, que ha llegado hasta San Juan, donde ha iniciado su regreso hasta San Mateo por Sergio Sánchez y Pizarro.

Los dueños de Atrio, José Polo y Toño Pérez, han asistido a la salida de este desfile. Actuales propietarios también del restaurante Torre de Sande, son los anfitriones de esta hermandad, que parte del patio de este establecimiento. Pérez ha colaborado en la colocación de las flores del Cristo de la Expiración y ha encendido con un soplete las velas de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza.

Y a las 11.45 ha iniciado su estación de penitencia desde Santo Domingo la cofradía de los Estudiantes con la imagen del Cristo del Calvario, que una vez más ha dejado ver que tiene mucho músculo. Cuenta con 600 integrantes, de los que 200 son hermanos de carga (se reparten en cuatro turnos). También ha iniciado el recorrido con un itinerario alternativo. Han subido por Moret hasta San Juan, desde donde han retornado por Gran Vía. Las dos hermandades han coincidido en la plaza de San Juan y se han captado instantáneas únicas, como la coincidencia de la Virgen de Gracia y Esperanza con la imagen del Cristo del Calvario de fondo.

Ampliar Salida de la imagen de Jesús Condenado desde la Preciosa Sangre. JORGE REY

Hay cacereños que van de una procesión a otra casi sin tregua. Alma Sepúlveda participó en la procesión de la Madrugada, que partió de Santiago a las cinco de la mañana (también con recorrido recortado) y este Viernes Santo estaba dentro de Santo Domingo para cargar con el Cristo de los Estudiantes. No ha dormido nada. Y se ha cambiado de túnica en el coche. «Salí a las dos y media de la mañana de casa y todavía no he llegado. Para mí hoy es un día muy especial porque los Estudiantes es una cofradía que está muy arraigada a mi familia y hay muchas ausencias. Soy la única que ha podido venir este año por diversas circunstancias», comentaba momentos antes del inicio del desfile.

Sí realizó su procesión íntegra la hermandad de Jesús Condenado, que partió a las doce y media de la noche desde la iglesia de San Francisco Javier.