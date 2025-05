Semana de letras y una biblioteca que se desborda en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 17 de mayo 2025, 09:38 Comenta Compartir

La semana que está a punto de terminar es una especie de pasarela entre el Womad y preferia en el que la ciudad se entregará a la manduca voraz de Extregusta y a la locura del mundo runner en la media maratón de Cáceres. El sol acaricia y hay que aprovecharlo antes de que su insolencia nos achicharre.

El fin de semana, decimos, se dirime entre correr o comer, pero hay otras opciones. La semana pasada se inauguró en la sala El Brocense la exposición de Edu Cornuelles 'Casa-Refugio-Colapso', que reúne obras que hablan del ahora, de la «cotidianidad, de la ecología y de la imagen como dispositivos para repensarlo todo y llegar a retos sociales, políticos y climáticos», tal y como se dijo el día de la inauguración de esta muestra.

No lejos de allí el interesante espacio de La Sindicalista inauguró el jueves la muestra 'De la Aurora II. Cáceres Diviso', de la artista malagueña Yolanda Relinque. Se trata de una muestra «poética y potente donde Relinque transforma el dolor en arte. Inspirada por María Zambrano y Federico García Lorca presenta más de 30 piezas intervenidas y cargadas de texturas que exploran la luz, la memoria y el despertar desde un lenguaje plástico, íntimo y simbólico».

Siempre es una alegría ver cómo un espacio se llena para la presentación de un libro, y eso pasó el jueves en la Biblioteca con 'Jardines de interior', la compilación de relatos de Soledad García Garrido, una verdadera corredora de fondo de los cuentos, ganadora de decenas de premios. Edita su obra Letras Cascabeleras y le acompañaron en su presentación la periodista cacereña Sandra Moreno Quintanilla y Vicente Rodríguez Lázaro, profesor, poeta y narrador. Ayer hubo otra actividad de postín en la Biblioteca, organizada en este caso por Norbanova, que recibió a la escritora María Jesús Fuentes. Ella presentó su último poemario 'Al hilván que traza la luna', publicado Hiperión. Se trata de una autora «que maneja todos los géneros y de incansable dedicación a la literatura».

Ha sido una semana muy literaria, con la primera edición de 'Con L de Cáceres', organizada por la Diputación de Cáceres al calor de la entrega de premios literarios. Durante toda la semana ha habido diferentes encuentros entre autores de distintas disciplinas. El 13 de mayo se llevó a cabo un recital poético en el que participaron Álvaro Valverde, Carmen Hernández Zurbano y Basilio Sánchez.

Exposición de Edu Cornuelles en El Brocense. HOY Homenaje a César Martín Calvarro, Juan Manuel Calvarro y Florentino Muñoz el pasado sábado en el colegio Diocesano. HOY Carmen Hernández Zurbano, Álvaro Valverde y Basilio Sánchez en el encuentro literario del ciclo 'Con L de Cáceres'. G.T. Proyección sobre el legado de Manuel Pérez-Sala. JORGE REY 1 /

Clausura de las Escuelas Deportivas Municipales. JORGE REY Celebración de 181 aniversario de la Guardia Civil. HOY Soledad García Garrido presentó su libro 'Jardines de interior' en la Biblioteca Pública de Cáceres. JORGE REY 1 /

No nos estamos dando demasiada cuenta porque el tiempo no ha acompañado, pero estamos ya a un mes de que termine el curso escolar y ya se clausuran algunos ciclos, como las Escuelas Deportivas Municipales el pasado jueves. Toca planificar el verano y ayer viernes la Diócesis Coria Cáceres presentó las actividades destinadas a la infancia de cara al verano de 2025, entre otras el campamento diocesano oficial, que se celebrará del 1 al 7 de julio en el albergue del pantano de Gabriel y Galán y tendrá como temática «los superhéroes», trabajando la idea de que cada niño tiene talentos únicos que puede poner al servicio de los demás, con Jesús como el gran referente, detallan en su nota de prensa. No nos movemos del ámbito religioso.

El pasado sábado el colegio Diocesano rindió un homenaje póstumo a tres figuras fundamentales en su historia: Ceferino Martín Calvarro, Juan Manuel Cuadrado y Florentino Muñoz Muñoz con la presencia de Jesús Pulido, el obispo de la Diócesis Coria-Cáceres. Otro acto conmemorativo es el que se produjo el pasado día 14 en la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, en donde tuvo lugar el acto de celebración del 181º aniversario del instituto armado.

Nos vamos con cine, con la velada que se celebró el viernes en el Gran Teatro en torno e al cineasta Manuel Pérez-Sala, pionero del cine amateur en la región. Se proyectaron cuatro de sus obras más destacadas, en concreto, 'Éxodo de salvación' (1954), 'Montehermoso' (1957), 'Norba Cesarina' (1959), además de un reportaje sobre 'Batalla de flores y ofrenda a la Virgen' (años 50). ¡Hasta el próximo sábado!