El sábado de Womad en Cáceres acaba con 12 atenciones sanitarias y tres traslados al hospital

El sábado de Womad en Cáceres, la jornada que más público ha congregado en el casco antiguo de la ciudad, ha acabado con 12 atenciones sanitarias por parte de los servicios médicos de DYA y en tres de ellas ha sido necesario el traslado al hospital de dos varones y una mujer.

El puesto sanitarios de DYA ubicado en la calle Gran Vía, justo antes de la Plaza Mayor, fue el que más trabajo requirió. Atendieron a un hombre mayor de edad con una intoxicación etílica que tuvo que ser trasladado al Hospital San Pedro de Alcántara, a una mujer con un trauma en el tobillo que también requirió traslado y a un varón que presentaba malestar general y fue atendido finalmente en el PAC de Nuestra Señora de la Montaña.

Además, atendieron a varias personas por heridas, una de ellas un menor que se había hecho daño en la rodilla; así como por conjuntivitis, mareo y una reacción alérgica.

En la Plaza de Santa María solo tuvieron que actuar por una herida cortante en un dedo y un lavado ocular por alergia, y en la Concepción prestaron ayuda a una mujer que presentaba una intoxicación etílica pero rechazó la atención sanitaria, además de a un hombre por un síncope.

Por lo demás, el sábado de Womad transcurrió sin graves incidentes, tal y como suele suceder en este festival que se caracteriza por aunar culturas en un ambiente pacífico.

Para garantizar la seguridad, la Policía Nacional, Local y la Guardia Civil ha contado con un total de 400 agentes en un Womad en el que no ha estado permitido el botellón. En los accesos de la zona de conciertos, servicios de seguridad privada no han permitido la entrada de bebidas alcohólicas y la organización ha estado especialmente vigilantes para que no haya drones que sobrevuelen la zona.

Ver 50 fotos Consuelo Masa, la abuela de Juan Grande, uno de los integrantes de Sanguijuelas del Guadiana, en la primera fila del concierto de su nieto a sus 82 años. Jorge Rey

Este año también se ha instalado un punto violeta en la plataforma de la puerta principal del Ayuntamiento y se han llevado a cabo diferentes actividades con talleres dirigidos al público infantil y un punto informativo y de primera atención ante posibles casos de acoso.

La organización incide en que para denunciar algún suceso relacionado con posibles casos de acoso se puede contactar con el 112, 091, 092 o 016, así como acudir al Punto Violeta, donde hay profesionales formados.

Después de tres días con muchas horas de música. Womad Cáceres llega a su fin este domingo. Y lo hace con varios talleres en los jardines del Museo Pedrilla, donde habrá 'Creative Workshops & Purple Moon' opara elaborar varitas acuáticas, peces y estrellas de mar, así como varitas flotantes de aire, pájaros y libélulas. Además, los ritmos los pone la asociación Mudarte con percusión y danza afrobrasileña.

Esta tarde, el broche de oro lo pondrá el tradicional pasacalles de Womad a partir de las 17.00 horas, un desfile que estará amenizado por una batucada con la que se pondrá fin a la 32 edición del festival