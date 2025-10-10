Los restos encontrados en la mina La Paloma se cotejarán con el ADN de los descendientes directos Los huesos hallados se analizarán en laboratorio para buscar la filiación con los familiares que intentan localizar a sus allegados desaparecidos en 1936

Imagen de los familiares junto a un técnico de Aranzadi el pasado miércoles, el día en el que se encontraron los primeros restos en la mina La Paloma de Zarza la Mayor.

Cristina Núñez Cáceres Viernes, 10 de octubre 2025, 08:43 Comenta Compartir

Los restos que se encuentren en la mina la Paloma se someterán a análisis en laboratorio una vez que se termine de excavar la cavidad y recoger todos los vestigios. Así lo explica Asier Izaguirre, uno de los técnicos de Aranzadi que trabaja en la excavación de la mina La Paloma, financiada con fondos de la Diputación de Cáceres. Se harán pruebas de ADN y se cotejarán con los restos de los descendientes directos de los represaliados que se buscan en esta mina. No siempre, como sucedió en la mina Terría de Valencia de Alcántara, se encuentra filiación a todos los cuerpos, debido a que en algunos casos no es posible extraerlo de los huesos existentes por su estado y otros no se encuentran familiares vivos con los que se pueda hacer el cotejo. Los familiares que se requieren para hacer con garantías esta prueba son hijos y nietos. «Lo que menos hay son hijos».

Se va a trabajar incansablemente incluso en días festivos para llegar al fondo de la mina. «Ahora ya estamos haciendo un trabajo arqueológico, recogiendo huesos y documentando todo», señala. «Aparecen billeteras, monederos, mecheros, hebillas y todo está asociado a huesos». Lo «poco» que se ha podido ver hasta ahora son «algún fémur y alguna tibia». Se está todavía en una fase superficial y hay que continuar bajando y quitando la tierra de alrededor, explica este técnico, una de las nueve personas que trabajan actualmente en La Paloma.

Se espera que este viernes puedan verse más resultados. Los familiares pueden ir viendo en directo a través de una pantalla los restos que se recogen a través de tres cámaras. «Es muy importante el contacto con la familia y que ellos sean partícipes de la búsqueda en la que llevan tantos años».

Izaguirre, que ha trabajado en numerosas fosas comunes, también en la de la mina Terría de Valencia de Alcántara subraya la dificultad de la mina, con tres bocas verticales y sobre la que se había depositado escombro y animales muertos. «Al ser una boca de mina vertical es un trabajo muy complicado porque hay que ir desescombrando y no hay otra cosa más que tirar de pala y azada, cargar cubos y sacarlos por arriba, no hay otra forma».

«No sabíamos a que altura estaban los cuerpos, nuestro trabajo es ir excavando y excavando hasta que fueran apareciendo, nadie sabía, y el que sabía calló», explica Izaguirre, que detalla que es la tercera campaña que se lleva a cabo desde año 2022. El trabajo que ha llevado a cabo el catedrático de Historia Contemporánea Julián Chaves ha sido vital a la hora de dar con los cuerpos, apunta este técnico.