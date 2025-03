La red provincial de electrolineras de Cáceres aún tardará meses en activarse al completo

C. Mateos

La red provincial de puntos de recarga de vehículos eléctricos de acceso público que la Diputación ha adjudicado a Repsol no estará plenamente operativa hasta ... dentro de varios meses. La multinacional energética ha comenzado a activar los 15 que ya funcionaban desde antes de hacerse con el contrato de gestión, pero para el resto no hay un plazo concreto.

Como ha informado HOY, la Diputación de Cáceres adjudicó a finales de julio la explotación y mantenimiento de su red de puntos de recarga, que a partir de ahora serán de pago. Son un total de 72 estaciones, de las cuales tan solo 15 estaban activadas antes de la licitación y su uso era gratuito. Todas ellas dejaron de funcionar el 1 de agosto y han permanecido desconectadas hasta esta semana, en la que Repsol ha comenzado a ponerlas de nuevo en servicio, ya con el nuevo sistema de pago a través de su plataforma Waylet.

De momento han vuelto a funcionar cinco esas 15 estaciones (Gargüera de la Vera, Cabezabellosa, Pradochano, Valdeobispo y Riolobos), y las otras 10 se irán conectando en los próximos días, según informa la multinacional energética a través de su gabinete de prensa. También se ha conectado por primera vez el punto de carga rápida de 50kW de Mirabel.

Estaciones paradas

La duda es qué pasa con las otras 56 electrolineras de la red. Están construidas, algunas de ellas desde hace varios meses, pero nunca han llegado a entrar en servicio. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, dijo el miércoles que todas ellas se activarán previsiblemente antes de que finalice el mes de septiembre. Sin embargo, la información que aporta Repsol alarga esa previsión.

Siete de esos 56 puntos de recarga serán de uso exclusivo y gratuito por parte de la Diputación, y para esas no hay de momento una previsión de puesta en marcha. Los otros 49 serán acceso público de y pago (0,45 euros por Kwh más 0,05 por cada minuto que pase de las tres horas), y se irán activando a lo largo de los próximos meses.

Desde Repsol indican que el tiempo medio desde que termina de construir un punto de recarga hasta que entra en servicio es de 15 meses, una demora que se debe a los trámites que hay que llevar a cabo tanto con la administración como con las distribuidoras de electricidad. Sin embargo, la multinacional asegura que en el caso de la red provincial de Cáceres este tiempo se va a ver reducido de manera considerable, pues ya hay avanzadas algunas fases de ese proceso.

En concreto, la previsión que hace la compañía es que 29 de esos puntos de recarga, cuyo «trasvase» va más avanzado, entren en funcionamiento a lo largo del mes de septiembre, y que los otros 20 «no deberían pasar de final de año». Aseguran que para la división de estaciones de recarga de Repsol ahora mismo la provincia de Cáceres «es una prioridad», y que son conscientes de que en muchas de las zonas rurales estos cargadores son los únicos de acceso público que tienen a su disposición los usuarios de vehículos eléctricos. Como prueba de esta «prioridad» que le están dando a la red cacereña, indican que están activando algunos puntos de recarga antes incluso de haberles colocado los vinilos identificativos de la compañía, lo cual no habían hecho «en ningún otro sitio de España».

El cualquier caso, Miguel Ángel Morales ha sido crítico con el retraso que lleva la puesta en marcha de la red provincial de electrolineras. «Esto tendría que haber estado resuelto mucho antes, desde el año pasado, pero cuando llegamos el nuevo gobierno vimos que estaba todo paralizado e incluso había algunos puntos de recarga que no estaban ni acabados, ni las empresas que los construyeron se los habían entregado a la Diputación», apuntó el presidente, quien reconoció que «esto no ha funcionado como debería, y ahora estamos encima para que funcione correctamente y cuanto antes, aunque la responsabilidad ya no es nuestra sino de Repsol».