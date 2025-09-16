El PSOE advierte que los problemas de la línea 8 de Cáceres persisten a pesar del refuerzo El grupo municipal socialista achaca la masificación al mal planteamiento de los horarios y pide una modificación

R. H. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:54 Comenta Compartir

El PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres advierte que los problemas de masificación en la línea 8 del transporte urbano continúan, a pesar de la puesta en marcha del refuerzo R8, que comenzó a funcionar el pasado día 11, debido a un planteamiento inadecuado de los horarios, y exige al equipo de Gobierno que realice una planificación basada en datos reales de uso.

La portavoz municipal, Belén Fernández, ha señalado que «la R8 inicia su recorrido en Plaza de Conquistadores a las 7.20 horas, cuando la franja de mayor demanda se sitúa entre las 7.30 y las 7.45 en el barrio de La Mejostilla. Actualmente, el autobús pasa por la zona del centro de salud de La Mejostilla a las 8.05, momento en que gran parte de las vecinas y vecinos ya ha comenzado su jornada laboral o lectiva».

Ha recordado que los horarios actuales de salida de la R8 son: desde Plaza de Conquistadores: 07.20, 08.20, 09.20, 12.30, 13.30, 14.30 y desde el Polígono de La Mejostilla: 07.50, 08.50, 09.50, 13.00, 14.00, 15.00 «y consideramos que para que esta línea funcione de forma efectiva debería salir desde La Mejostilla entre las 7.25 y las 7.35, ajustándose así a la entrada de trabajadores y estudiantes en sus centros, prevista entre las 8.00 y las 8.20 horas».

Otra situación que se produce, ha añadido la portavoz, «es que la salida de la R8 a las 14.30 desde Plaza de Conquistadores no resulta útil para los estudiantes, que terminan sus clases a esa misma hora y no pueden llegar a tiempo al autobús. Por ello proponemos retrasar esta salida a las 14.50 para que se ajuste mejor a las necesidades reales».

Un ejemplo de estos problemas se ha producido este martes, 16 de septiembre, «más de 50 personas han llegado tarde a sus trabajos y clases por quedarse tiradas en la parada. Esto demuestra que los horarios planteados de la R8 no responden a la demanda real para un refuerzo de la Línea 8».

«Exigimos al equipo de gobierno una solución inmediata, que rectifiquen y realicen una planificación basada en datos reales de uso. Y que se suban al bus cuando van los trabajadores y estudiantes, para comprobar de primera mano la realidad del servicio», ha subrayado Fernández.

Hay que recordar que estas mejoras formaban parte de la batería de medidas del acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el PSOE para que los socialistas hicieran posible con su abstención la aprobación de los presupuestos municipales de este año.