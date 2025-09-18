HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una trabajadora limpiaba esta mañana la suciedad generada por el fuego que se originó ayer por la tarde. JORGE REY
Cáceres

Provecaex recupera la normalidad tras el incendio: «Todo el mundo se ha implicado»

La tienda y la nave de distribución iniciaron su actividad este jueves a las siete de la mañana tras el incidente que calcinó una parte de establecimiento

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:03

Hacia las diez de la mañana de este jueves eran ya muchos los clientes que transitaban por los pasillos de la tienda Provecaex de ... la avenida Juan Pablo II, en donde se encuentran también los almacenes y las oficinas de esta firma de distribución y alimentación cacereña. Varios empleados se afanaban en quitar los restos de ceniza caídos de la superficie del local, en donde ayer por la tarde, alrededor de las 17.30 horas, se inició un incendio que fue provocado por un aparato de aire acondicionado.

