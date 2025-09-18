Provecaex recupera la normalidad tras el incendio: «Todo el mundo se ha implicado»

Hacia las diez de la mañana de este jueves eran ya muchos los clientes que transitaban por los pasillos de la tienda Provecaex de ... la avenida Juan Pablo II, en donde se encuentran también los almacenes y las oficinas de esta firma de distribución y alimentación cacereña. Varios empleados se afanaban en quitar los restos de ceniza caídos de la superficie del local, en donde ayer por la tarde, alrededor de las 17.30 horas, se inició un incendio que fue provocado por un aparato de aire acondicionado.

«Todo el mundo se ha implicado, los trabajadores se han personado a las siete de la mañana, se han ido restableciendo los sistemas informáticos, y en la medida de los posible los clientes han venido a comprar», destacaba Esther Ramírez, una de los responsables de la firma, segunda generación de los fundadores de este negocio que distribuye a distintos puntos de la región. «Ha sido un logro poder abrir, podía haber sido mucho más, estamos muy contentos con toda la labor que hicieron los efectivos y los cuerpos de seguridad, y gracias a ellos podemos estar aquí».

La cubierta ha sido la parte que ha resultado más dañada por las llamas, causadas por un aparato de aire acondicionado. JORGE REY Imagen de las oficinas de Provecaex dañadas por el incendio. JORGE REY Los clientes han acudido al establecimiento con desde primera hora como cualquier día. JORGE REY 1 /

Por delante queda la reparación de la cubierta, donde son muy visibles los efectos de las llamas, que llegaron también a parte de las oficinas. Es perceptible el olor a humo, que se irá diluyendo con el paso de los días. Pese a las pavesas y cenizas que se habían desprendido los productos para el consumo estaban limpios.

El fuego obligó a desalojar a más de un centenar de personas en la tarde del miércoles, unas 60 o 70 personas trabajadores de la tienda, del almacén y conductores y alrededor de 70 usuarios que estaban haciendo la compra en ese momento, según la estimación que se aportó en ese momento. «Ha empezado a salir humo y hemos llamado muy rápido a la policía que han venido enseguida», explicaba ayer por la tarde uno de los trabajadores.

Pese a que el incendio se encontraba en la parte superior de la zona donde se llevan a cabo las compras, la evacuación se produjo de manera tranquila.

Según la información que proporciona el Sepei la rápida actuación de los bomberos impidió que el fuego se propagara hacia el interior. En la actuación intervinieron 11 efectivos y el jefe de guardia, tres autobombas, dos vehículos de altura y un coche de mando.

Además del edificio central en donde tuvo lugar el siniestro la marca cuenta en la capital cacereña con varios establecimientos situados en distintas zonas de la ciudad, uno de ellos en el Perú, otro en Antonio Silva y otro en la Avenida de los Pilares, en las proximidades del parque del Rodeo. El de la carretera del Ferial, donde se produjo el inicidente, se caracteriza por los precios más económicos al presentarse muchos productos en tamaño ahorro.