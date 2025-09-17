150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos Las llamas se han iniciado hacia las 17.30 de la tarde

Cristina Núñez Cáceres Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:53 | Actualizado 20:53h. Comenta Compartir

Los bomberos del SEPEI de Cáceres han intervenido en el incendio que se ha iniciado hacia las cinco y media de la tarde en la sede central de Provecaex, una cadena de supermercados y de distribución cacereña situada en la avenida de Juan Pablo II.

Alrededor de 150 personas han sido desalojadas del edificio, unas 60 o 70 personas trabajadores de la tienda, del almacén y conductores y alrededor de 70 usuarios que estaban haciendo la compra en ese momento, según la estimación del encargado del almacén. «Ha empezado a salir humo, hemos empezado a ver cómo el humo se propagaba, hemos llamado a la policía rápido, ha sido muy rápida la actuación de los bomberos y de la policía», indica. A pesar del susto inicial no ha habido que lamentar daños.

Una intensa columna de humo ha emergido de la parte superior del edificio, de 25.000 metros cuadrados y que cuenta con tienda, almacén y oficinas. Según los primeros datos las llamas podían haber tenido su origen en máquinas, probablemente cámaras o aparatos de aire acondicionado ubicados en el techo de la nave.

El humo, tal y como explica este empleado, ha llegado a la zona de 'cash', es decir, donde se llevan a cabo las compras. «La evacuación ha sido tranquila y la actuación de los bomberos excelente, la Policía Local y la Policía Nacional han venido rapidísimamente». La idea es que este jueves se pueda continuar dando servicio. «A lo mejor no abrimos a las siete como todos los días pero podemos abrir a las nueve».

Un total de cuatro camiones de bomberos han sido trasladados hasta la zona, en una intervención que ha durado aproximadamente dos horas. Se cortaron los dos carriles de circulación junto a la tienda para evitar daños. Tras el incendio se vio afectado el suministro eléctrico en la zona.

La marca cuenta en la capital cacereña con varios establecimientos situados en distintas zonas de la ciudad, uno de ellos en el Perú, otro en Antonio Silva y otro en la Avenida de los Pilares. Además, distribuyen productos de consumo a toda la región.

Temas

Cáceres