Una intensa columna de humo se desprende del supermercado. HOY

Los bomberos intervienen en un incendio en el Provecaex de la carretera del Ferial de Cáceres

El fuego se ha iniciado en la tarde de este miércoles en la central de la empresa, que cuenta con tienda, almacén y oficinas

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:07

Los bomberos del SEPEI intervienen en el incendio que se ha iniciado esta tarde en la sede central de Provecaex, una cadena de supermercados extremeños, situada en la avenida de Juan Pablo II. Una intensa columna de humo se desprende de la parte superior del edificio, que cuenta con tienda, almacén y oficinas.

La marca cuenta en la capital cacereña con varios establecimientos situados en distintas zonas de la ciudad, uno de ellos en el Perú, otro en Antonio Silva y otro en la Avenida de los Pilares.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

