La promoción de Extremadura llega este jueves a Turespaña Los destinos de experiencia, los viajes de interior y la IA centran la jornada de clausura del encuentro

Cristina Núñez Cáceres Jueves, 9 de octubre 2025, 09:16

La campaña Extremadura Extraordinaria, que difunde el potencial de la región a nivel turístico, llega hoy a la convención Turespaña, que clausura su V edición en Cáceres. La campaña, que se encargará de dar a conocer la consejera de Cultura y Turismo, Victoria Bazaga y Maribel Rodríguez, consejera internacional del Fondo de Desarrollo Turístico, se presentó el pasado 24 de septiembre y cuenta con una inversión de 238.000 euros.

Tiene como objetivo consolidar a la región como destino turístico de interior de referencia. Su 'storytelling' gira en torno al poder transformador de un viaje a Extremadura, donde experimentar y vivir lo extraordinario. Se ha elaborado un anuncio que tendrá difusión a nivel regional y nacional, así como en plataformas online, con más de tres millones de impresiones en redes sociales. Esta presentación tendrá lugar a las 9.30 de la mañana.

La segunda mesa redonda abordará los destinos experiencia, uno de los temas de esta convención de Turespaña. Se abordará después cuál es el enfoque y el desarrollo turístico en otros países.

La digitalización y la Inteligencia Artificial para mejorar la experiencia de los viajeros es otro de los asuntos que se abordaron en la inauguración ayer de esta cita que se desarrolla desde el pasado martes. 'Spain is (Much) More - Road Trips de Turespaña' (España es mucho más, viajes de carretera por Turespaña) es otra de las ponencias que tendrá lugar este jueves en el Palacio de Congresos. Habrá una ponencia dedicada a los eventos y la generación de experiencia y también al turismo de interior, algo que interpela directamente a la zona geográfica en donde se desarrolla este Turespaña, ya que la estrategia es descongestionar los destinos en España. Se trata, tal y como reza el título de esta ponencia, de un reto pendiente para el turismo en España.

Experiencias

Se presentará una experiencia concreta que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Sevilla. Se llama la Esencia de Sevilla-Mastercard, un proyecto que tiene como objetivo potenciar el turismo chino en la ciudad de Sevilla y convertir a la ciudad andaluza en el destino favorito de estos turistas.

La última ponencia antes de la clausura de esta V edición de Turespaña mira al año que viene, ya que se dará a conocer dónde será la edición de esta nueva cita.

Además de políticos y representantes institucionales esta cita ha estado abierta también al sector turístico de la ciudad, con la participación de dueños de empresas del sector. Un millar de personas han asistido a las diferentes reuniones y ponencias que se han celebrado en el Palacio de Congresos. Ayer se celebró una cena en el Museo Vostell Malpartida. Turespaña tiene un presupuesto ttoal de 935.000 euros.

