Este es el programa completo de la Noche del Patrimonio de Cáceres para el próximo sábado

La Noche del Patrimonio de Cáceres para el próximo sábado

La Noche del Patrimonio regresa a Cáceres este sábado 13 de septiembre como una de las citas culturales más esperadas del año. El evento, que llega ya a su octava edición, volverá a llenar de vida y cultura los rincones de la Ciudad Monumental con un formato único: la apertura nocturna de palacios, iglesias, conventos, museos y espacios históricos, acompañada de un extenso programa cultural.

Este año el evento bate récords, con 40 actividades culturales (el doble que el año pasado) y 34 espacios abiertos al público. En total, 29 edificios podrán visitarse libremente y otros cinco contarán con visitas guiadas. El fin de fiesta será un concieto de Diana Navarro en la Plaza Mayor que comenzará a medianoche.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha destacado en la presentación del programa este martes que se trata de un evento con tanta actividad cultural en tan solo cuatro horas, desde las 20.00 horas hasta la medianoche, que es recomendable planificar bien a qué eventos se va a asistir y qué lugares se quieren visitar. El programa completo es el siguiente:

Patrimonio abierto

Apertura nocturna de museos, palacios, iglesias, conventos y ermitas:

• Conjunto Arqueológico y Patrimonial de Bujaco

• Área Arqueológica del Baluarte de los Pozos

• Centro de Divulgación de la Semana Santa Cacereña

• Olivar de la Judería

• Torre del Horno

• Palacio de la Isla (Biblioteca Municipal «Julián Rodríguez Marcos»)

• Museo de Cáceres (Casa de los Caballos)

• Palacio de Toledo-Moctezuma (Archivo Histórico Provincial)

• Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla / Casa-Museo Guayasamín

• Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco

• Sala de Arte El Brocense

• Ateneo de Cáceres – COADE

• Concatedral de Santa María

• Iglesia de San Mateo

• Ermita del Cristo del Amparo

• Ermita de Las Candelas

• Ermita de la Paz

• Ermita de San Antonio

• Ermita de la Soledad

• Espacio Belleartes

• ArtSolutely Lab Gallery

• Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero (Casa-Palacio de los Becerra)

• Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno (Palacio de los Golfines de Abajo)

• Palacio de Mayoralgo (Yacimiento Arqueológico)

• Palacio Paredes Saavedra

• Iglesia y Convento de Santo Domingo

Visitas guiadas

• Museo Helga de Alvear – 19:30 a 22:30 h (C/ Pizarro, 10)

• Torre de las Cigüeñas – 20:30 a 00:00 h (Plaza de San Pablo, 1)

• Parador de Cáceres – 21:00 a 00:00 h (C/ Ancha, 6)

• Palacio de Carvajal – 19:00 a 20:30 h / 22:30 a 00:00 h (C/ Amargura, 1)

• Hotel Palacio de Godoy (Hilton) – 20:30 a 22:30 h (C/ Godoy, s/n)

• Palacio de los Marqueses de Monroy (Cámara de Comercio) – 20:30 a 00:00 h (Plaza del Dr. Durán, s/n)

• Descubre el legado judío de la mano de los Cronistas – Pases 21:00 / 22:00 / 23:00 h

◦ Ermita de San Antonio (C/ Barrio de San Antonio, 3)

◦ Palacio de la Isla (Plaza de la Concepción, 4)

Vive Patrimonio

Cine

• ¡Lumière! L'Aventure Continue – 20:30 h. Filmoteca de Extremadura (C/ Rincón de la Monja, 6).

Música

• Ensemble de Saxofones (Conservatorio Hermanos Berzosa) – 21:00 h. Palacio de Carvajal.

• Conciertos: Dúo Raúl García & Silvia Valadés y Trío Ceres London – 21:00 h. Torre de Santa María y Barrio de San Antonio.

• Helga's DJ Session – 21:30 a 23:30 h. Museo Helga de Alvear.

• Grupo de Folklore Trébol – 20:30 a 00:00 h (recorrido Plaza de las Claras → Plaza de San Mateo → Plaza Mayor).

Teatro y recreaciones

• Elements – Compañía Teatrapo – 20:30 h y 22:00 h. Plaza Mayor.

• Recreación histórica Mansa Alborada – 20:30–21:30 h y 22:00–23:00 h. Museo de Cáceres (Casa de los Caballos).

• Risas en la espera – Espectáculo itinerante, Maltravieso Teatro.

Danza

• Escenas del I Acto de Giselle (Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero) – 21:00 h. Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Infantil y familiar

• Taller de Artesanía Girasoles – 20:00–21:00 h / 21:00–22:00 h / 22:00–23:00 h. (C/ Pizarro, 9).

• Taller de Artesanía Spritzart Studio & Shop – 20:00–21:00 h / 21:30–22:30 h. (C/ Moret, 30).

• El humor en la ópera – Camerata Lírica – 21:30 h. Plaza de San Jorge.

Juvenil

• Cáceres a Todo Ritmo – Plaza de las Veletas.

◦ Mar Gómez Ortega (lírica) – 21:00–21:30 h

◦ A Gaia (R&B) – 21:35–22:10 h

◦ Prince Boys (indie/rock) – 22:15–22:40 h

◦ Blacktrick (rock/punk) – 22:45–23:30 h

Exposiciones y otras actividades

• Palacio de la Isla: 'Ciudades del Mundo. Vistas y Planos', «Fotografías antiguas de la Plaza Mayor» y «Cáceres, una ciudad de cuento».

• Ayuntamiento (Salón de Plenos): exposición Códice original de los Fueros de Cáceres.

• Torre de Bujaco: muestra de editoriales independientes.

• Ruta Poética (Compañía Poética Ambulante) – Salida 21:30 h desde Palacio de la Isla. Recorrido: Plaza del Conde de Canilleros → Plaza de Santa María → Torre del Cristo → Ermita de San Antonio → Plaza de San Mateo → Plaza de la Soledad.

• Campanas al vuelo – Grupo Musaexi.

Escena patrimonio

• Sol Picó: Lastre – 21:00 h y 22:30 h. Foro de los Balbos. Entrada libre hasta completar aforo.

Fin de fiesta

• Concierto de Diana Navarro – 00:00 h (Plaza Mayor).