Proserpina se suma a las actividades de La Noche del Patrimonio en Mérida Los participantes podrán practicar piragüismo, pádel surf, snorkel e hinchables durante el fin de semana

Juan Soriano Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:52 Comenta Compartir

El embalse romano de Proserpina se une a los espacios monumentales en los que se desarrollarán las actividades de la Noche del Patrimonio este sábado en diferentes enclaves de la ciudad. Para ello, programará actividades de ocio acuático tanto el día 13 como el domingo 14 de septiembre.

La actividad se denomina 'Vive Proserpina', comenzará a las 11.00 horas y tendrá lugar durante toda la jornada. «Las personas que asistan, de manera gratuita, participarán en una experiencia turística única en el entorno natural y monumental», destaca el Consistorio emeritense.

«Más que un baño, se propone una aventura diferente: piragüismo, pádel surf, snorkel, hinchables, barquitas locas…», añade. «Una actividad que se puede realizar en familia, con amigos, con peques o en grupo, ya que habrá actividades para todas las edades y capacidades».

El aforo se completará con las inscripciones que vayan realizando los participantes por orden de llegada a cada una de las actividades.

Temas

Mérida