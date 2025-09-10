HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actividades acuáticas en Proserpina. HOY

Proserpina se suma a las actividades de La Noche del Patrimonio en Mérida

Los participantes podrán practicar piragüismo, pádel surf, snorkel e hinchables durante el fin de semana

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:52

El embalse romano de Proserpina se une a los espacios monumentales en los que se desarrollarán las actividades de la Noche del Patrimonio este sábado en diferentes enclaves de la ciudad. Para ello, programará actividades de ocio acuático tanto el día 13 como el domingo 14 de septiembre.

La actividad se denomina 'Vive Proserpina', comenzará a las 11.00 horas y tendrá lugar durante toda la jornada. «Las personas que asistan, de manera gratuita, participarán en una experiencia turística única en el entorno natural y monumental», destaca el Consistorio emeritense.

«Más que un baño, se propone una aventura diferente: piragüismo, pádel surf, snorkel, hinchables, barquitas locas…», añade. «Una actividad que se puede realizar en familia, con amigos, con peques o en grupo, ya que habrá actividades para todas las edades y capacidades».

El aforo se completará con las inscripciones que vayan realizando los participantes por orden de llegada a cada una de las actividades.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  2. 2 El pueblo de Extremadura que la Guía Michelin califica como «joya gastronómica»
  3. 3 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  4. 4 El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año
  5. 5

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  6. 6 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  7. 7 Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30
  8. 8

    Denuncian al Ayuntamiento de Don Benito por un supuesto plagio
  9. 9 Este es el programa completo de la Noche del Patrimonio de Cáceres para el próximo sábado
  10. 10

    Morante recibe la bendición en el ruedo de la Plaza de Toros de Don Benito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Proserpina se suma a las actividades de La Noche del Patrimonio en Mérida

Proserpina se suma a las actividades de La Noche del Patrimonio en Mérida