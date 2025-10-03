40 policías locales reciben en Cáceres formación sobre violencia de género En el curso conocerán legislación, estereotipos y roles, así como habilidades de comunicación para hablar con las víctimas

Unos 40 policías locales de varios municipios de la provincia asisten en la capital cacereña a un curso de formación para abordar situaciones de violencia de género de manera «efectiva y empática».

‘Formación integral en intervención de Policía Local ante situaciones de violencia de género’, organizado por la subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Cáceres, pretende formar a los agentes para comprender la naturaleza y el alcance de la violencia machista, conocer las leyes y políticas relacionadas, así como los protocolos de actuación, recursos y coordinación con otras entidades, además de desarrollar habilidades de comunicación para interactuar con las víctimas.

Los contenidos se dividen en diversas áreas como social (conceptos, estereotipos y roles, proceso de socialización), jurídica (legislación, órdenes de protección, delitos relativos a la violencia de género), y policial (sistema Viogen, actuaciones de detención, ante quebrantamientos y protocolo, valoración de riesgo y protección).

También se abordarán aspectos de psicológica como primeros auxilios psicológicos ante situaciones de violencia de género, detección e intervención; y educativos (sensibilización, nuevas masculinidades, prevención e intervención con agresores).

Y además los recursos en materia de violencia de género como espacios de acogida, ayudas económicas, instituciones y programas especializados en la atención ante situaciones de violencia de género; así como otras formas de violencia hacia la mujer tales como la violencia vicaria, agresiones sexuales, trata y prostitución, violencia económica, o mujeres especialmente vulnerables como mujeres migrantes o con discapacidad.

En la jornada de ayer se abordaron las áreas jurídica y social; el martes, día 7, el policial, y el jueves 9 el psicológico y el educativo. El martes, día 14, y el 21 de octubre, se celebran dos mesas redondas en cada una de las jornadas, en el ámbito de los recursos en materia de violencia de género y de otras formas de violencia hacia la mujer respectivamente.

En la inauguración del curso, que se desarrolla en las instalaciones del Intituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) de Cáceres, participaron el sudelegado del Gobierno, José Antonio García, y el alcalde Rafael Mateos.