La Policía Local no reforzará la vigilancia por posibles nuevas incidencias con las banderas LGTBI en Cáceres

El pasado domingo la Policía Local tuvo que intervenir después de que una mujer retirase las banderas LGTBI que ondean en los mástiles del ... Ayuntamiento de Cáceres. Estaba disconforme con que las mismas se mantuviesen en ese lugar, que coincidía con la instalación del altar para la celebración del Corpus Christi. De hecho, había advertido previamente en redes sociales. Si el alcalde no las quitaba, lo haría ella.

Ese incidente ha acabado en la Fiscalía, que ahora deberá calificar si esos hechos son constitutivos de un posible delito de odio. Ante la jornada del próximo domingo y los actos previstos en la semana del orgullo se ha planteado esta mañana al alcalde si habrá una vigilancia policial específica para esa zona en previsión de posibles nuevos incidentes. Sin embargo, Rafael Mateos, lo descarta.

El regidor resalta que aunque el hecho del domingo no puede considerarse anecdótico, tampoco es probable que vaya a repetirse algo similar. «No voy a decir que sea una anécdota, porque no lo es, no fue una anécdota», ha remarcado. Mateos insiste en que «desde el primer minuto» habló con los agentes que estaban de servicio y les conminó a intervenir tanto para reponer las banderas a su estado original como para elaborar el correspondiente atestado de los hechos. Posteriormente se dio traslado de los mismos a la Fiscalía.

«Cáceres es una ciudad tolerante y no se va a volver a repetir», garantiza Rafael Mateos

«Les dije a los policías que actuasen y que hiciesen los informes. Cáceres es una ciudad tolerante y no se va a volver a repetir», ha remarcado Rafael Mateos este viernes en una comparecencia al final de la reunión de la Junta de Gobierno que preside. «La Policía sabe que esas banderas deben estar ondeando como el resto de días de la semana», subraya.

Tolerancia

Subraya el primer edil que la tolerancia es uno de los distintivos de la capital cacereña. «Se respetan los derechos de todos y se defiende la diversidad, pese a que algunos no les guste, pero son minoritarios», ha zanjado. Opina que «a la inmensa mayoría» de los vecinos de Cáceres la presencia de las enseñas LGTBI no les causa ningún rechazo por lo que los actos previstos para el domingo deben desarrollarse con normalidad. La Policía Local, así, mantendrá su operativa prevista, sin refuerzo ni vigilancias específicas.

Colectivos LGBTI y el Consistorio han organizado la celebración del Orgullo el domingo 29. 'Cáceres con orgullo' es la proclama de la manifestación. Saldrá a las ocho de la tarde del Paseo de Cánovas con el lema 'Diversas, libre y visibles'. El fin de fiesta será de nuevo en la Plaza Mayor. Desde las 21 horas habrá actuaciones de Rebeca, cabeza de cartel, Jota Carajota, Cherri Coke, Brígida Fornicio y Lola Boom. La presentación será a cargo de María Bris y Franco Deluxe.