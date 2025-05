La Policía Local podrá tener por fin 'talkies' en los grandes eventos de Cáceres

Un agente muestra uno de los 'talkies' antiguos, con cinta adhesiva para que no se salga la batería.

El procedimiento se abrió el pasado mes de noviembre por la vía de urgencia, pero no ha quedado resuelto hasta ahora. Han pasado seis ... meses, aunque la Policía Local no tendrá que seguir esperando más para dar respuesta a una necesidad acuciante como ya empezaba ser su sistema de comunicaciones. El último concurso para dotar de transmisores a los agentes había quedado desierto, ante la falta de ofertas de las posibles empresas interesadas. El Ayuntamiento había abierto una partida de 72.500 euros, pero no recibió propuestas. Ello obligó a licitar un nuevo concurso que, esta vez sí, ha tenido respuesta y permitirá solucionar un problema sobre el que el sindicato mayoritario CSIF ya había venido advirtiendo.

Un informe técnico de la Jefatura policial recoge que el servicio de radiotransmisiones «se encuentra en estado de precariedad», con pocos medios y en unas condiciones que no siempre se consideran óptimas. «Se hace imprescindible» adquirir los 'talkies', reseñan los mismos informes. «Tenemos ocho y no funcionan bien. Es una cantidad totalmente insuficiente», había denunciado CSIF. Esta situación ha generado problemas en determinadas convocatorias públicas o eventos como el partido copero entre el Cacereño y el Atlético de Madrid, que congregó a unos 9.000 espectadores en el estadio Príncipe Felipe. Fuentes sindicales también habían lamentado que el Consistorio haya tenido que pedir prestados esos dispositivos en otras competiciones de carácter nacional que han pasado por Cáceres. No obstante, la última licitación sí ha despertado el interés de empresas. Se recibieron dos ofertas y ya ha sido adjudicado el contrato a la mercantil Bazar 18. Es una firma cacereña que proporcionará un centenar de dispositivos, además de nueve estaciones fijas en vehículos policiales y cuatro repetidores de VHF. Se cuenta con dos enlaces, en la Sierra de la Mosca y el Cerro de los Pinos. Este contrato garantiza la cobertura en grandes eventos que vienen ahora como el Womad, el segundo fin de semana de mayo y las ferias de San Fernando, a final de mes. «El Womad y la feria estarán cubiertos sin problema», afirma Muriel. El contrato se firmó con el adjudicatario el 16 de abril «Para el equipo de Gobierno era una prioridad atender esta necesidad y dar respuesta. De hecho, ya lo hicimos antes con contratos menores para garantizar que el servicio no se resintiera», detalla Pedro Muriel. El concejal de Seguridad explica que la empresa adjudicataria ya ha adelantado una primera remesa de aparatos del lote total que debe entregar. El pliego de condiciones establece un máximo de 15 días desde la firma del contrato para hacer entrega del material. La formalización del contrato con Bazar 18 se produjo el pasado 16 de abril. Se eleva a 69.500 euros. Cobertura en el apagón De momento, en la celebración del pasacalles de San Jorge hubo agentes que no pudieron contar con transmisores. Ayer jueves, con motivo del día internacional del trabajo, los había que sí contaban con ellos, pero algunos no correspondían aún al lote nuevo, ya que presentaban un estado deficiente, alguno reforzado con cinta adhesiva para evitar que la batería se saliese de su sitio. «De los nuevos 'talkies' aún no sabemos nada. Estos ya tienen años y dejan bastante que desear», admiten agentes consultados. El edil de Seguridad da por seguro que en los próximos eventos ya estarán disponibles los nuevos dispositivos. «Estamos en contacto con la empresa, que incluso tuvo una presencia activa el día del apagón a la hora de supervisar el material y garantizar que las antenas funcionasen», añade Muriel. Según él, los agentes de la Policía Local mantuvieron las comunicaciones operativas el lunes 28 en todo momento. Con la entrega de los nuevos 'talkies', Muriel da por hecho que «el Womad y la feria estarán cubiertos con todas las garantías y sin ningún problema».

