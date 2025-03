La Policía Local de Cáceres busca sus 'talkies' con urgencia

La Policía Local de Cáceres necesita transmisores. Son los populares 'walkie-talkies', un elemento de comunicación básico. La premisa en el caso del cuerpo ... policial cacereño no se cumple. Un informe técnico, firmado por el subinspector que realiza las funciones de jefe accidental, confirma que «el servicio de radiotransmisiones se encuentra en un estado de precariedad», con un número insuficiente de unidades para cubrir eventos destacados como la visita de personalidades o conciertos multitudinarios, menciona.

En el documento se constata que esa situación hace que no se pueda dar la prestación adecuada a las necesidades, lo cual se ha podido comprobar ya en determinadas circunstancias. «Se hace imprescindible», añade la adquisición de esos elementos.

La carencia se pone de relieve en la memoria técnica de una contratación que el Ayuntamiento ha iniciado con una tramitación de urgencia. Para ello ha reservado una primera partida de algo más de 70.000 euros. Son 72.539, exactamente.

«Se da respuesta así a una de las necesidades más urgentes», asumió este viernes Ángel Orgaz, portavoz municipal. El asunto pasó por la Junta de Gobierno.

El objetivo es dotar a la Policía de un sistema de comunicaciones acorde con la labor que realiza, con un «número suficiente de terminales tanto fijos como móviles y con repetidores –subraya el documento técnico– de señal» de tal forma que se eviten zonas de sombra «ante cualquier emergencia o urgencia por peligro tanto de los ciudadanos como de los propios policías locales», continúa la memoria. Es la base de la licitación que se ha iniciado para el suministro del material. Se requieren 100 transmisores portátiles digitales con su señal encriptada, nueve transceptores fijos en los coches policiales y cuatro repetidores de VHF para garantizar la cobertura. Se añaden 100 unidades denominadas 'peras' para garantizar una mayor movilidad y 50 auriculares. La tramitación urgente ante las carencias existentes se adoptó en Junta de Gobierno Local el 27 de septiembre aunque hasta ahora no se ha activado el mecanismo administrativo para buscar una empresa adjudicataria.

El Ayuntamiento quiere establecer dos enlaces para favorecer esas comunicaciones internas entre agentes y mandos. Uno de ellos irá en la Sierra de la Mosca, a 718 metros. El segundo estará en el Cerro de los Pinos, a 516 metros sobre el nivel del mar.

Es «un sistema de comunicaciones que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad en cuanto a encriptación de la señal», dice el informe

«En la actualidad existe en la Policía Local de Cáceres un sistema de comunicaciones que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad en cuanto a encriptación de la señal», incide la memoria técnica. Avanza, asimismo, que los equipos antiguos tuvieron que utilizarse de nuevo al no disponer actualmente de contrato de suministro de comunicaciones por no renovarse el que existía, «por insuficiencia de radiotransmisores suficientes y su elevado coste».

Denuncia

La situación había sido denunciada por el sindicato CSIF hace tiempo. «Faltan talkies. tenemos ocho actualmente y además no funcionan bien. Es una cantidad totalmente insuficiente», reconoció José Luis Ruiz, delegado de esta central sindical. No había transmisores para todos los agentes, insistía. «El día que ocurra algo por esta negligencia, ¿quién se va a hacer responsable?», se cuestionaba. La versión de este sindicato, mayoritario en la plantilla, es que los eventos se sacan adelante «por la profesionalidad y entrega de los agentes, a pesar de la escasez y mal funcionamiento de los medios».

El nuevo sistema de comunicación de la Policía cuenta con 80.000 euros con cargo al remanente de tesorería. Se suma a otras inversiones a la espera como 280.000 euros para la galería de tiro, 360.000 más para la reforma de la sede y 70.000 para el programa de gestión. Se ha aprobado, además, un contrato menor para adquirir elementos deportivos para el gimnasio de la jefatura de la Policía Local, por importe de 15.782 euros, con IVA incluido.