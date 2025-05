Piden seis años de prisión para un acusado de abusar de una niña en Cáceres La menor no ha tenido que declarar en la vista, al contar con una prueba preconstituida con grabaciones realizadas con especialistas

Un hombre de alrededor de 30 años fue juzgado ayer en la Audiencia Provincial de Cáceres, acusado de haber abusado sexualmente de una niña cuando tenía menos de 10 años de edad. Este martes tuvo lugar la segunda sesión del juicio, ya que la primera se realizó hace alrededor de un mes.

El procedimiento se inició el año pasado cuando la familia de la niña sospechó que había pasado algo con ella, cuando hicieron una visita en una casa de unos familiares. Los padres la llevaron ante una psicóloga, y la niña contó que cuando estaba en casa de los familiares el acusado le llevó a su habitación en donde abusó de ella. Contó de manera espontánea lo que le ocurrió, y los especialistas confirmaron que presentaba sintomatología compatible con haber vivido una situación de abuso sexual.

Los padres contrataron a un abogado de Cáceres que puso en conocimiento de la fiscalía los supuestos abusos sexuales, contando con una prueba preconstituida para que la niña no tenga que declarar varias veces y lograr así que no reviva una situación de abusos en una sala de vistas, y protegiendo su intimidad. Para lograr la prueba preconstituida ha sido necesario grabar un vídeo con la declaración espontánea de la niña ante la psicóloga, y otro vídeo con los peritos del Instituto de Medicina Legal de Cáceres. De esta manera no ha tenido que estar presente en la sala de vistas en el juicio que, aún así, se ha realizado a puerta cerrada.

Ayer el juicio quedó visto para sentencia. El ministerio fiscal ha solicitado que el acusado sea condenado a cumplir una pena de cinco años de prisión, y que no pueda comunicar con la niña, ni acercarse a ella a menos de 100 metros durante diez años. En responsabilidad civil ha señalado que debe indemnizar a la menor con 10.000 euros por el daño moral causado.

El abogado de la familia de la presunta víctima ha solicitado seis años de prisión, y no ha pedido indemnización para ella.

El acusado, que no tienen antecedentes penales, ha mantenido que es inocente y su abogado ha pedido que sea absuelto.