Piden prisión para un hombre por vender aceite no apto que hacía pasar por virgen extra en Cáceres y Badajoz

Compró 164 garrafas de aceite de cinco litros a 10.59 euros la unidad en un mercadillo y en un supermercado de Portalegre (Portugal) ... y aprovechando que tenía en su poder una etiqueta original de la almazara de Alcorneo (Valencia de Alcántara), realizó copias de la misma y las fue colocando en cada uno de los envases comprados para así dar apariencia de aceite de oliva virgen extra de la empresa Aceitolivex propio de esa almazara. Después puso un anuncio en Facebook y se lo vendió a una veintena de personas de las localidades de San Vicente de Alcántara y Santiago de Alcántara.

La Fiscalía Provincial de Cáceres detalla que esos hechos son constitutivos de tres años y tres meses de prisión por un delito continuado de estafa y otro contra la salud pública en su modalidad de fraude, pero se contempla la atenuante de reparación del daño, por lo que se le solicita un año y nueve meses de prisión por estafa y tres años de inhabilitación especial para desempeñar su profesión. Los hechos se juzgarán en la mañana de este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres.

Según señala el escrito de la Fiscalía, «tras los análisis de este producto comercializado por el acusado se llegó a la conclusión de que el aceite analizado era el resultado de una mezcla de varios tipos de aceites, contieniendo estigmatadienos, que es un valor que supera lo recomendado para poder clasificarlo como aceite lampante, no siendo apto para el consumo humano en su forma actual, ya que requeriría de otras operaciones posteriores como el refinado para poder transformarlo en aceite comestible». Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2024.

El abogado de la defensa del acusado, Fernando Cumbres, señala que su representado desconocía que el producto que adquirió no pudiera eventualmente cumplir los niveles exigidos en su caso por la legislación española, pues este aceite vegetal se vendía en un supermercado europeo (su cliente lo adquirió en parte en el supermercado Intermarché) y era fabricado y envasado por una empresa también europea.

Manipulación del etiquetaje

Cumbres señala en su escrito de defensa que una vez contactado por la Guardia Civil, reconoció la manipulación del etiquetaje, poniéndose en contacto con todas las personas que le adquirieron garrafas de aceite acudiendo a sus domicilios, devolviéndoles el importe pagado por cada una de ellas, así como a retirar las garrafas adquiridas en colaboración con la Guardia Civil. Por ello, y apelando al atenuante de reparación del daño y de confesión solicita la pena mínima para el acusado, en concreto 45 días de prisión (1 mes y medio), y que se sustituya dicha pena de prisión por 90 días (3 meses) de multa a razón de cinco euros al día.