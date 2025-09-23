HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Garrafas inmovilizadas por la Guardia Civil en la provincia de Badajoz dentro de la operación Edesia del año pasado 2023. HOY

Piden prisión para un hombre por vender aceite no apto que hacía pasar por virgen extra en Cáceres y Badajoz

Adquirió las garrafas en un mercadillo de Portalegre (Portugal) y las reetiquetó con copias falsas de la marca Aceitolivex

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:05

Compró 164 garrafas de aceite de cinco litros a 10.59 euros la unidad en un mercadillo y en un supermercado de Portalegre (Portugal) ... y aprovechando que tenía en su poder una etiqueta original de la almazara de Alcorneo (Valencia de Alcántara), realizó copias de la misma y las fue colocando en cada uno de los envases comprados para así dar apariencia de aceite de oliva virgen extra de la empresa Aceitolivex propio de esa almazara. Después puso un anuncio en Facebook y se lo vendió a una veintena de personas de las localidades de San Vicente de Alcántara y Santiago de Alcántara.

